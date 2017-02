Škoda esitleb Genfi autonäitusel Octavia RS 245 mudelit, mille sportvõimsuseks on 180 kW (245 hobujõudu). Seda on 11 kW (15 HJ) rohkem, kui eelmisel tipptasemel RS-versioonil varuks oli. Tegu on seni kõige võimsama Octaviaga ettevõtte ajaloos. Müügile jõuab RS245 nii luukpära-kui sedaanversioonis ning Eestis on auto saadaval alates juunist.

Octavia RS 245 disainijoon pärineb Škoda uuelt põlvkonnalt ning sellele on lisatud nüansse, mis rõhutavad auto sooritusvõimet. Täiesti uus esiosa koos laiema iluvõre ja laiade kärjekujuliste õhuvõtuavadega. Uue disainiga kaitserauad loovad Octavia RS 245-le maskuliinsema välimuse.

Iluvõre ribid ja raamistus on mõlemad läikivmustad. Kristalse välimusega esituled on standardis täisleed-tehnoloogiaga ning kohanduvate esitulede süsteemiga (AFS). Udutuledel, tagatuledel ja numbrituledel on samuti leed-tehnoloogia.

Peeglid ja trapetsikujulised väljalasketorud on mustad. Nii iluvõrel kui tagaluugil on RS-i logo koos läikivmusta V-ga (nagu "võit"). Luukpära tagaspoiler või Combi katusespoiler rõhutavad auto sportlikku disaini. RS 245 väljalaskesüsteemi käre heli ei jäta kahtlust, millise sõiduvahendiga on tegu.

Kas sportlik välimus domineerib ka sõitjateruumis, millised on jõuallikad ning muuhulgas ka võrguteenused, diferentsiaal ja juhiabisüsteemid, loe edasi Acceleristast.