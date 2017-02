Hangi oma mehevarustusse ehk riidekappi ja sahtlisse need alustalad, mis kestavad terve su eluea, soovitab Fashionbeans . Ja mis lähevad ajaga vaid paremaks: nagu vein, raudpannid ja George Clooney.

Flanell on materjal, mis küpseb koos kandjaga. Erk värv ja terav lõige muutuvad ühes meiega õrnalt varjuliseks ja karusemaks.

(PantherMedia / Scanpix)

Toordenimist teksad

Toordenim on materjal, mida töötluse käigus ei pesta. Materjal on nii painduvam ja värvus unikaalsem ning loomulikum. Kõige paremini tulevad selle väärt materjali omadused välja siis, kui pükse on mõned aastad kantud.

Pronksist korpusega käekell

Pronks on materjal, mis aegamööda õhuga reageerib ning mistõttu kell seeläbi oma elu jooksul välimust muudab: säravast kuldsest ruskeks ja lõpuks tumedaks püssirauapruuniks. Paatina muudab kella väärikamaks kui selle igisäravad ametivennad.

Purjeriidest tennised

Tänapäeval näib igaüks uskuvat seda valet, et tennised peavad iga päev välja nägema sellised, nagu oleks need äsja karbist võetud. Kuid lubivalged pealsed võivad mõjuda hoopiski liiga haiglapäraselt ja kalkuleerivalt.

(VIDA PRESS)

Nahast rahakott

Hea nahk muutub ajaga pehmemaks, kohanedes nii oma sisuga (loodetavasti paisuv) ja ka kandja kehakujuga (mis loodetavasti ei paisu).

(VIDA PRESS)

Teksajakk

Ajatu kihilise riietumise ese, mis kannab sind aastaajast aastaaega ning tõesti muutub iga kandmisega paremaks, võtab nagu nahkjakkki oma kandjale isikupäraseid omadusi.

(VIDA PRESS)

Head nahkkingad

Kui head kingad on ükskord sisse kantud ja jala kuju võtnud, siis lähevad need iga kandmisega seest üha mugavamaks. Samal ajal muutub värvus väljastpoolt ja võtab aastatega isikupäraselt sügavama tooni.

(VIDA PRESS)

Velvetist õhtupintsak

Ajastu ametlikuma riietuse ese. Velvet on samas samuti materjal, mis muutub kandes üha väärikamaks ja samas ka pehmemaks.

(VIDA PRESS)

Nokamüts

Nn pesapallimüts on nagu paljud muud esemes siin nimekirjas samuti riietusese, mis piisava aja ja kannatlikkuse puhul muutub nii-öelda teiseks nahaks. Soojus ja niiskus annavad sellele ajaga isikupärase välimuse ja müts võtab sinu peakuju.

(VIDA PRESS)

Läbiõmmeldud tallaga saapad

Saapad on mõeldud kandmiseks ja paar rikkumata saapaid on märk elamata jäänud elust. "Goodyear-welted" õmblustehnika kindlustab tugevama ühenduse talla ja pealse vahel. Nii on võimalik saapaid üha uuesti tallutada, kui tallad liiga õhukeseks kuluvad.

(VIDA PRESS)

