Nagu me teame, on 19 miljonit meest päris palju mehi. See on peaaegu et mõõtmatu hulk mehi. Oletame, et Saulino magab ööpäevas kuus tundi – seda on küll vähem kui peaks, aga tal lihtsalt pole enamaks aega. See tähendab, et tal on ööpäevas 18 tundi, pakkumaks niipalju suuseksi kui jaksab. Ehk: 1080 minutit iga päev, puhtalt suuseksi tarbeks.

Nüüd oletame, et ta pühendab igale suhuvõtmisele kolm minutit. See tähendab, et tal on reaalselt võimalik teenindada päevas 360, nädalas 2520 ja aastas 131 040 meest – juhul, kui ta ei teegi pidevalt muud peale magamise ja oraalseksi. Kui jagame 19 miljonit 131 040-ga, siis saame ligikaudu 145. Kui meie matemaatika on täpne ja seda see on, siis tähendab see, et Saulinol kulub kõigile Itaalia referendumil "ei" öelnud meestele suuseksi tegemiseks 145 aastat. Kui naine pole just võlur ega oska jagada oma hinge seitsmeks varikätkiks nagu Lord Voldemort, siis ei jõua ta iial oma eesmärgini.

Aga igatahes üritab ta täiel rinnal. Seni on Saulino oma oraalseksi tuuril teinud umbes 400 suhuvõttu, mis ühelt poolt ei ole küll piisav, et graafikus püsida, kuid teisalt on siiski muljetavaldav. Naine ütles Daily Starile, et on "väsinud" ja "stressis" ja avaldas ka tuuri seni kõige piinlikuma kogemuse. "Üks kutt astus sisse ja tõmbas oma aluspüksid maha, aga tal polnud üldse kõva," pajatas Saulino. "Siis hakkas ta nutma ja ütles mulle: palun vabandust, ma olen liiga häbelik."

Aga kuidas on teistele meestele meeldinud oraalseks, mida Saulino pakub eraldatud ruumis, sellal, kui teised oma järjekorda ootavad? "Seni pole keegi kurtnud," vastas naine.

Saulino tunnistas, et kuigi ta tunneb end normaalselt ja pole mingeid vigastusi saanud, on ta lõualuu olnud pärast iga peatust olnud veidi kange.

MH uuris spetsialistilt, kuidas pidev suuseksi tegemine lõualuule mõjub. "Hambaravikoolis ei õpetatud mulle, millised on suuseksi tegemise efektid lõualuule, niisiis on mu vastus puhtalt teoreetiline," tõdes dr Haissam Dahan Ottawa hambakliinikust. "Suu liigutused nagu avamine, sulgemine, imemine ja puhumine kõik mõjutavad samu suu- ja keelelihaseid. Sel põhjusel võib ühtede ja samade liigutuste järjest ja järjest tegemine põhjustada müospasmi või lihaskrampi. Nii pole ma üllatunud, et naine kurdab lõuavalu. Tegelikult olen ma üllatunud, et ta niigi kaua vastu on pidanud. Kui ta oleks minu patsient, siis soovitaksin tal anda oma suule puhkust."

Aga kuna Saulino ei näi alla andvat, siis mis võiks olla halvim, mis tema lõuaga juhtuda võib?

"Oletaksin, et tal areneb lõualuus välja krooniline valu, mis tekitab valupisteid- ja plahvatusi ning suu piiratud avanemist – mis pole oraalseksile hea," leiab dr Dahan. "Halvimal juhul võib suu lukustuda või kinni plõksata, mis oleks aktiga seotud mehe jaoks väga valulik."

Niisiis soovituseks Itaalia meestele, kes loodavad Saulinot tema tuuri järgmises peatuspaigas kohata – kuulsite, mis arst ütles: pükste allatõmbamine on omal vastutusel.