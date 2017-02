Näiliselt on Liibanonis rahulik. Aga kui kaevuda sügavamale pinna alla, võib näha, kui habras ja katkemiseni pingul see rahu tegelikult on.

Selles, pindalalt Eestist neli korda väiksemas ja rahvaarvult neli korda suuremas riigis hõõrduvad ja põrkuvad omavahel erinevad huvid ja maailmapildid.

Kaheksateist erinevat ametliku religiooni. Moslemid – omavahel rivaalitsevad šiiad ja sunnid, samamoodi erinevatesse usulahkudesse jagunenud kristlased, druusid. Välisriikide huvid ja peened poliitilised mängud. Muu maailma silmis terroristlik, kohalike seas aga heroiseeritud islami vastupanuliikumine Hezbollah, kes seadnud enda pühaks eesmärgiks Iisraeli hävitamise.