Millist rolli mängivad Sinu jaoks reisikindlustuse hind ja tingimused? Mida pead kõige olulisemaks kindlustuse ostmisel? IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu, millele tasuks kindlustamisel mõelda.

Reisikindlustuse tegemisel on kõige olulisem meeles pidada, et kindlustust teed siiski enda heaolu pärast. Seepärast ole enda vastu aus ja vaata hinnapakkumisest kaugemale. Pööra tähelepanu sellele, millised tingimused on tegelikult erinevate pakkumiste taga.

Kindlustusseltside pakkumised, nii hinnad kui ka tingimused, võivad olla väga erinevad. Mure korral peab kindlustusest aga Sulle endale abi olema.

Reisikindlustust vormistades tasub läbi mõelda, milliseid kaitseid ja kui suures ulatuses Sa vajad, nii saad ära hoida ebameeldiva olukorra, kus kindlustusselts näiteks kahju hüvitamisest keeldub. Kui reisil on plaanis tegeleda spordiga, siis olenevalt spordialast tuleb ka vastav lisakaitse poliisile ära märkida. Sama kehtib treeninglaagris või võistlustel osalemise, samuti välisriigis kõrgendatud riskiga ametil (nt ehitaja, autojuht) töötamise korral.

Näiteks suusamäele suusatama minnes veendu, et kindlustusele oleks lisatud vastav sportimise kaitse. Vastasel korral ei ole kindlustusseltsil õnnetuse puhul hüvitamise kohustust. Kui plaanid värsket lund nautida ja lähed sõitma väljapoole ametlikke märgistatud radu, siis seal kahjuks kõik kindlustusseltsid kaitset ei paku. Et olla eriti ettenägelik, siis tee reisikindlustus koos vastutuskindlustusega. Ette võib tulla olukordi, kus kolmas isik või tema vara saab kahjustada suusamäel tänu Sinu eksimusele, tekkinud kulud kannatanule hüvitab aga kindlustusselts.

REISIKINDLUSTUSE HIND

- Kindlustusseltside pakkumised võivad olla väga erinevad, ainult hinna põhjal ei saa valikut langetada.

- Reisile minnes tasuks minimaalselt kaasa osta meditsiiniabikindlustus. Eriti oluline on meditsiiniabikindlustus reisides väljapoole Euroopa Liitu, viisat nõudvatesse riikidesse lausa kohustuslik.

- Soovitatav on lisaks teha ka pagasikindlustus ja reisitõrkekindlustus.

REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

- Kindlustusseltside hinnapakkumiste taga võivad olla küllaltki erinevad tingimused, seepärast uuri pakkumist põhjalikult.

- Kui tegeled reisil olles spordi, töö või õppimisega, uuri ka lisakaitsete kohta.

- Kahjujuhtumi korral sõltub kindlustuse tingimustest, kas reisikindlustus Sulle päriselt ka abiks on.

Reisikindlustuse hindu ja tingimusi saab võrrelda IIZI veebilehel. Tee ise oma valik IIZI kodulehel!