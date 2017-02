Tootjainfot ei õnnestu leida, sildil vaid lisainfoks, et sisaldab lisaks odrale ka nisu.

The Foxes Rock Red Ale (Station Works, Iiri), pdl 0,5 l, alc 4,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Irish Ale" ja hinnang 30 punkti.

Keskmist kasvu pudel, kauni disainiga sildil rebane. Valge vaht täidab kolmandiku klaasist ja püsib päris kenasti. Õlle värvus - punaka helgiga kuldne. Aroom on magusakas, karamelline ja ürdine, kuidagi plastikuselt parfümeeritud.

Esmamekk on kerge kehaga ja mõrkjas. Keskmaitse on mõrkjas, vähese hapuka kõrbenud kõrvaltooniga. Lõppmaitse mõrkjusele tuleb kõrvale vähene magus linnaseline toonike. Järelmekk on veidi vürtsikas, kibekas mõrkjus jääb pikalt domineerima.