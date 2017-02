Telliskivi Loomelinnak kutsub mehi üles saabuval nädalavahetusel häbelikkust kõrvale heitma ning osalema linnakus peetaval tantsupeol. Eelnev tantsukogemus pole vajalik ja mehepoeg saab igati pingevabalt jalga keerutada ükskõik millises 30 õpitoast, tantsutunnist või ühisest tanzulkast. Väike trenn, uued oskused ja tutvused on garanteeritud. Telliskivi Loomelinnaku sisujuhi ja festivali peakorraldaja Raimo Matvere teatel on kolmas Telliskivi Tantsupidu suunatud aktiivse elustiiliga seikluslikele ning uusi elamusi otsivatele inimestele. "See on tõenäoliselt kõige laiahaardelisema tantsustiilide valikuga ning pingevabam tantsusündmus Eestis," kinnitab ta. Tantsupidu koondab Matvere sõnul ühe katuse alla erinevad tantsukogukonnad ning -stiilid salsast ja tangost traditsiooniliste rahvatantsude, swing-tantsude ning Bollywoodini. Ürituse eripäraks on korraldaja kinnitusel see, et eelnev tantsukogemus ei ole eelduseks ja kõik tunnid sobivad algajatele. Samas on tunnid aga piisavalt huvitavad ka neile, kes varem tantsuga tegelenud.

"Festivalil tantsime peamiselt nn social dancing tantsustiile," selgitab Matvere. "Need on tantsud, kus peamine on suhtlus ja sotsiaalsus ning kindlat partnerit, kellega terve tund tantsida, sul olema ei pea. Paaristantsude tundides jälgime soolise tasakaalu põhimõtet - registreerimine tundidesse enam-vähem võrdse arvu mees- ja naistantsijaid!"

Tantsude valik on väga lai. Paaristantsude seas on nii tuntumad salsa, tango, lindy hop, bachata kui ka mitu sorti sambat, semba, bolero, lambazouk, swing-tants collegiate shag jne. Soolotantsude tundidest on võimalik osaleda näiteks afro, bollywoodi, reggaetoni, pärsia tantsu ja dancehalli tundides, samuti capoeiras ning isegi joogas ning twerkimise tunnis. Spetsiaalselt meestele suunatud tantsutunnis saab õppida Liibanoni pidustuste tantsu dabket. Matvere julgustab just mehi end mõnda tantsutundi kirja panema: kogemus näitab, et nn tugevama soo esindajad kipuvad tantsimist mõnevõrra pelgama. Aga karta pole miskit: eelnevat tantsukogemust pole vaja, treenerid on korraldaja sõnul toetavad ning varasema tantsukogemuseta meestel on tänu toetavale ning positiivsele õhkkonnale sinna tantsutundidesse hea ja pingevaba tulla.