Miski pole hullem sellest, kui vead oma tagumiku jõusaali, aga avastad siis, et oled trennitegemiseks liiga väsinud, kirjutab Ask Men. 2,2 miljoni Instagrami jälgijaga Mikhail Varshavski ehk Doktor Mike kinnitab, et unel on su trennisooritusele väga tugev mõju.

"On tõestatud, et kui saad oma ööune täis magatud – mis on erinevate inimeste puhul 7-9 tundi –, siis tõusevad kõik su soorituse eri küljed," märgib ta. "Sa ei muutu mitte ainult kiiremaks ja kärmemaks, vaid tublisti paraneb ka su keskendumisvõime."

Lisaks sellele, et und peab olema piisavalt, peaks see olema ka kvaliteetne. Dr Mike ja maratonijooksjast kirjanik Dean Karnazes pakuvad välja viis nippi, kuidas kindlustada endale head ööund, mis annab end tunda järgmisel päeval trennis.