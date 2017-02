Reisiguru annab mõned soovitused, kuhu võiks sel suvel puhkust veetma minna. Kõik sihtkohad asuvad Euroopas, nii et pikalt lennata pole vaja.

PALMA DE MALLORCA

Palma, Baleaari saarestiku pealinn, asub vulkaanilise Mallorca saare lõunarannikul ning on populaarne puhkuse veetmise paik. Palma soe kliima muudab puhkuse igati nauditavaks ja tegevusrikkaks kõigile, alates tudengitest, mesinädalaid pidavatest noorpaaridest kuni pensionärideni.

LLORET DE MAR

Siin on väga head võimalused nii päikseliseks rannapuhkuseks kui ka peatuda rannaäärses hotellis ja teha päevaseid väljasõite nii Barcelonasse kui ka kogu Costa Brava ranniku meeleolukatesse küladesse. Kauni liivarannaga kuurort paikneb Kataloonia kahest suuremast keskusest, nii Barcelonast kui ka Gironast, umbes 50 kilomeetri kaugusel. Otse merre langevate kaljude vahele jäävad rahulikud lahesopid oma liivaste randadega.

TÜRGI

Türgi on riik, mis asub suvemõnude ja mere nautijate jaoks ideaalses asukohas Musta mere, Vahemere ja Egeuse mere vahel. Türgi rannajoone pikkus on umbes 7200 kilomeetrit. See rannajoon on väga liigendunud, mistõttu seal asub palju ujumiseks ja merega seotud aktiivseks tegevuseks sobivaid lahtesid.

KREEKA

Ülimalt põneva ajalooga Kreekat külastab aastas peaaegu 18 miljonit turisti. Selle maa peamised turismiobjektid on antiikarhitektuur ning Vahemere rannik oma randadega. Kreekas asuvatest objektidest kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja 17.

(PantherMedia / Scanpix)

BULGAARIA

Bulgaaria on Lõuna-Euroopa üks populaarsemaid turismimagneteid – aastas külastab seda maad ligikaudu 9 miljonit välisturisti. Suvised populaarseimad turismimagnetid asuvad enamasti maa idaosas Musta mere ääres ning on seotud vee ja päikesega. Suvised tuntud puhkekeskused on näiteks Sozopol, Nessebur, Kuldsed liivad, Päikeserand, Sveti Vlas, Albena. Seevastu talvised populaarseimad turismimagnetid asuvad Bulgaaria mägises lääneosas, kus on mitmeid rahvusvahelise kuulsusega suusatamiskeskusi (Borovetz, Bansko, Pamporovo, Vitoša jne). Nii suvistes kui ka talvistes turismikeskustes on vilgas ja mitmekülgne ööklubide tegevus.

NORRA

Norra on kogu maailmas üks kõige kõrgema elatustasemega riike. Ometi pole see ligitõmbav mitte ainult oma rahalise rikkuse poolest, vaid ka huvitava ajaloo, mitmekülgse kultuuri, kauni ja äärmusterohke looduse ning põhjamaiselt rahulike inimeste poolest. Norras asuvad Euroopa pikim fjord (Sognefjord), Euroopa sügavaim järv (Hornindalsvatnet) ja Euroopa kõrgeim juga (Mongefossen). Seal asuvad ka maailmakuulsad mägijärved, jääliustikud ja ulatuslikud põlismetsad.

(PantherMedia / Scanpix)

NIZZA

Nizza on Prantsuse Riviera mitteametlik pealinn ning asub Cannes’i ja Monaco vahel vaid 45 minuti tee kaugusel Itaaliast. Nizza on suuruselt Prantsusmaa viies linn. See on paik, mis kümbleb üle kolmesaja päeva aastas päikeses.

POOLA

Väga mitmekülgne ja huvitav Poola on välisturistide seas järjest populaarsem. Poola linnadest on turistide seas kõige enam külastatavamad Kraków, Wrocław, Gdańsk, Varssavi, Łódź, Poznań, Lublin, Toruń. Vaba aja veetmise kohtadest on populaarsed Põhja-Poolas asuv Masuuria järvedelava, Läänemere rannik, Lõuna-Poolas asuvad Tatra mäed, Poola idaosas asuv Białowieża rahvuspark, mis on loodud Belovežje ürgmetsa ja kogu sealse elustiku kaitseks. Kogu Poolas on lugematul arvul kuulsaid ja imetlemist väärivaid ajaloolisi ehitisi. Muuhulgas asuvad Poolas Mandri-Euroopa ühed kõige paremini säilinud kindlused ja lossid. Poola mägisel alal on populaarsed mägironimine, mägijalgrattasõit ja mäesuusatamine.

HORVAATIA

Horvaatia on endise idabloki maadest üks turistide meelispaiku – aastas külastab Horvaatiat enam kui 11 miljonit välisturisti. Enamikke turiste võluvad Horvaatias kõige enam imekaunis, paljude lahtede ja saarekestega rannik ning renessaansiajastu pärandiga linnad. Ajakiri National Geographic nimetas Horvaatia 2006. aastal õigustatult aasta reisisihiks.