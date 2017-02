Helendavad lahed on Puerto Rico peamised turismimagnetid. Piirkonna viiest sellisest lahest tuntuim on Puerto Rico saare vahetus idapoolses naabruses paikneva väikese Viequese saare lõunaranniku keskosas asuv Mosquito Bay (Moskiito laht). Seda lahte peetakse ka maailma mastaabis kõige paremini säilinud helenduvate lahtede hulka kuuluvaks, kirjutab Reisiguru. Bioluminestsents ehk bioloogiline helendamine on organismide võime keemiliste reaktsioonide tulemusena toota ja kiirata (mittesoojuslikku) valgust. Bioluminestsentsi esineb nii mõningatel merelistel selgrootutel, selgroogsetel ja mikroorganismidel kui ka osadel maismaaloomadel ja seentel. Eestis on bioluminestsentsi heaks näiteks jaanimardikas: emaste putukate tagaosa tipuosa helendab rohekalt eesmärgiga isaseid jaanimardikaid ligi meelitada. Mosquito Bay helendamine on seotud merelise organismiga, mis kannab ladinakeelset nimetust Pyrodinium bahamense. See vaguviburvetikate hulka kuuluv organism elutseb peamiselt Atlandi ookeani sellistes osades, kus vee soolsus on enam kui 20 PSU (ehk enam kui 20 kg kuupmeetri vee kohta) ja keskmine temperatuur enam kui 20 °C. 20. sajandi algul avastatud, kuid alles 1990. aastatel põhjalikumalt uuritud organismi optimaalseks elukeskkonnaks peetakse koguni vett, millel soolsust umbes 35 PSU. Pyrodinium bahamense tekitab häiritud olekus sinakas-rohekat kuma.

Puerto Rico koosseisu kuuluv Viequese saar on suures osas rahvuspark, kuuludes Kariibi mere laiemate rahvusparkide hulka. Saare mitmekesise ja huvitava looduse võrratuim pärl on aga ööpimeduses helendav Moquito Bay, mida hispaanlastest koloniaalvallutajad pidasid kunagi koguni saatana kätetööks. Väidetavalt on selles lahes organismide poolt tekitatav heledus helendavam kui maailma enamikes teistes bioluminestsentsiga seotud lahtedes. Seejuures on lahe osades Pyrodinium bahamense kontsentratsioon erinev ja seetõttu ka lahe erinevad osad helendavad erineva intensiivsusega. Eriti intensiivne on öine helendamine punaste mangroovipuude piirkonnas.

Kuna Mosquito Bay on turistide seas väga populaarne, korraldatakse Viequese saarel turistidele öised retki helendava lahe äärde. Samas on võimalik helendamist kogeda ka omal käel liikudes. Üheks selliseks võimaluseks on kajakisõit öisel lahel. Helenduse intensiivsus veesõiduki ja aerude ümber võib üllatada ka suurte ootustega helenduse vaatlejat. Lahel liikudes tuleb aga kindlasti järgida kehtestatud reegleid vees elavate organismide kaitseks. Seetõttu ei tohi ilma eriloata selles lahes (öisel ajal) ka ujuda. Puerto Ricost kõigest 10,5 kilomeetri kaugusel asuval Viequese saarel elab püsivalt peaaegu 10 000 inimest. Administratiivne keskus on saare põhjaosas asuv Isabel Segunda. Saarel on mitmeid kauneid laguune ja umbes 40 ilusat randa. TripAdvisor nimetas 2011. aastal Viequese rannad maailma 25 kõige parema ranna hulka kuuluvateks. Seejuures on rõhutatud sealsete randade puutumatust liigsest inimtegevusest ja kommertslikust kärast.