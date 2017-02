Riomaggiore on väike, kuid vägagi kuulus küla Itaalia põhjaosas Liguuria maakonnas. Küla asub mere ääres väikeses orus, kirjutab Reisiguru. Riomaggiore on kõige lõunapoolsem Cinque Terre viiest külast, mis kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimistusse kultuurilise objektina. Riomaggiore paistab juba kaugele silma sealsele järsakutega mäenõlvale tihedalt üksteise vastu rajatud värviliste hoonete ja terasside tõttu. Riomaggiores elab püsivalt umbes 1600 inimest, kuid turismi kõrghooajal on külas inimesi tegelikult kordades rohkem. (PantherMedia / Scanpix) Riomaggiore küla ajalugu ulatub vähemalt 13. sajandi esimesse poolde (mõningatel andmetel isegi 8. sajandisse). Kaasajal on küla kuulus nii ajalooliste värviliste ehitiste, üldise ajaloolise hõngu (sh nähtava kaasajale viitava arengu vähesuse) kui ka kohaliku veini poolest. Külal on muuhulgas väike rannaala ja kai merealuste vastuvõtmiseks. Riomaggiores peatänavaks olev Via Colombo on rahvusvaheliselt tuntust võitnud oma väikeste, kuid huvitavate baaride, restoranide ja kauplustega.

Üksikutest hoonetest väärivad Riomaggiores eraldi tähelepanu näiteks Riomaggiore kindlus, mis on rajatud 13–16 sajandil ja San Giovanni Battista kirik, mis ehitati algsel kujul 14. sajandi keskpaigas ja mille fassaadi muudeti oluliselt 19. sajandi esimesel veerandil. Naaberkülas Manarolas on huvipakkuvad aga näiteks 14 .sajandil rajatud gooti fassaadiga San Lorenzo kirik ja 12. sajandil ehitatud pühakoda Santuario di Nostra Signora della Salute. (PantherMedia / Scanpix)

Piirkonna teine tuntud tänav on La via dell'Amore ehk eesti keeles Armastuse tee. See on merelähedane umbes kilomeetri pikkune jalakäijate tee, mis ühendab Riomaggioret naabruses asuva ja samuti Cinque Terre külade hulka kuuluva Manarola külaga. 2012. aastal toimunud mäevaringu tõttu tee ajutiselt suleti. Juunis 2015 avati umbes 200 meetri pikkune lõik Armastuse teest. Cinque Terre puhul on oluline, et väljastpoolt ei pääse nendesse ei sõiduauto ega turismibussiga. Olemas on küll mõned kitsad autoga ligipääsetavad teed, mis ühendavad mõnda küla muu maailmaga, kuid reaalseks liikluseks kasutatakse neid väga harva. Külad on omavahel ja muu maailmaga ühendatud teeradadega ning regulaarse rongiliiklusega. Cinque Terre külade külastamiseks jätavad turistid auto või bussi enamasti La Spezia linna ja liiguvad edasi rongiga, mis viib Genova poole. La Spezia asub Riomaggiorest linnulennul vähem kui 20 kaugusel ida pool. Nelja küla (erandiks on Corniglia) külastamise võib ette võtta ka praamiga, mis väljub kas La Spezia, Lerici või Porto Venere asulast.