Mõnikord on selleks vähe vaja, et saada ühe marakrati näole naeratust. Näiteks seda, et lubada tal kõrvaoleva auto aknast oma tsikli gaasipidet keerata.

Ühe ilmselt Inglismaal sõitnud Suzuki Banditi juht just nii tegi: oodates foori all auto kõrval, julgustas ta autos istuvat poissi oma tsiklil gaasi andma.

Vallandunud mootorilärm tegi mõlemale hea tuju – ja lisaks ka poisi emale ning ilmselt ka paljudele neist 3,2 miljonist inimesest, kes allolevat videot seni vaadanud.