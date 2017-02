Mida meeles pidada, kui tahad valentinipäeva õhtul või niisama mõnusal hetkel koos naisega ka muusika mängima panna?

Seksikusega ei pea üle pakkuma

Naised saavad aru, kui oled liiga pealetükkiv (ja see ei meeldi neile). Kui iga laul on kohe algusest peale sama otsekohene kui Nine Inch Nailsi "Closer", siis on garanteeritud mitte meelas, vaid piinlik meeleolu.