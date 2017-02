Eriilmeliste linnamaasturite ja kõikjalsõitjate kontsentratsioon kompab mõistlikkuse piire: luksuslikust rahvalikuni on igas segmendis saadaval laias valikus "peaaegu nelikveolisi". Buumi lõppu ei näe, kõrgem vaade ja teadmine, et asi läheb üle kivide ja kändude, on reaalsest kasutusvajadusest tähtsam.

Tootjad on biiti tabanud ning rõhuvad rohkem välimusele ja vähem nelikveole, mida järjest sagedamini tuleb otsida lisavarustuse nimekirjast. Tõsi, premium-klassi tegijaid selles suhtumises (veel?) süüdistada ei saa. Enamik luksusmaastureid vurab ringi elektroonilise nelikveo toel.

Maasturilaadsete kõrval on jätkuvalt müügil kõrgendatud sõiduautod, millel on nelikvedu, mis päriselt ronivad üle kivide ja kändude ning sealjuures pakuvad enamasti ka paremat sõidukogemust kui kapitaolised autod, mille tähtsaim omadus on näida millegina, mida nad ei ole.