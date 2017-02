Küsimuse esitaja on palunud täpsustusi ning neile on juba vastanud Optrode'i nime kandev neuroloog.

Drivestort on selgitanud, et väite aluseks on katse, milles otse lisati katseklaasis olevatele ajurakkudele alkoholi. Ning kui inimene joob, siis ei tapa alkohol ajurakke, kuna nood ei puutu alkoholiga piisavalt kõrges kontsentratsioonis kokku. Ja kui see nii oleks, siis kannataksid inimesed tõsiseid ajukahjustusi juba pärast paari baariskäiku. "Ja veel, kui inimesed jäävad nii purju, et nad ei mäleta, mida tegid, siis ei see sellepärast, et nad ei suuda oma tegusid mäletada, vaid sellepärast, et teatud purjusoleku astmes peatab mälu mälestuste salvestamise," lisab ta.

"Alkohol hävitab ajurakke, aga mida see tegelikult tähendab?" küsib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" keegi GoodGuyChrisiii. "Kas su IQ langeb? Kas me kaotame mälu? Kas mõtlemisprotsess aeglustub?"

1. Sa ütlesid, et ajurakkude tapmiseks on vaja kõrget kontsentratsiooni. Kas päriselt on ka võimalik nii palju juua?

Sa oleksid päris kindlasti ammu enne seda surnud, kui su süsteemis on piisavalt alkoholi, et otse ajurakke tappa.

Siiski, teatud tingimustel suudab naps ajurakke tappa. See juhtub siis, kui sa pikka aega (näiteks päev või kauem) alkoholi tarvitad, aga väga vähe sööd. See tekitab ajus B1 vitamiini puuduse, mis võib ajurakke tappa ja mõnikord lõppeda ataki ja/või Korsakovi sündroomiga – sellise dementsuse vormiga, mille puhul kaob võime moodustada uusi pikaajalisi mälestusi.

2. Regulaarselt joovatel inimestel tekib vastupanuvõime, nii et neil kulub purjujäämiseks varasemast rohkem alkoholi. Kas see tähendab, et rakud harjuvad alkoholiga kontaktis olemisega?

Selle nähtuse nimi on tolerants. See on põhimõtteliselt sama protsess, mis esineb siis, kui keegi tarvitab regulaarselt teatud ravimeid nagu bensodiasepiinid või opioidid. Etanool, nagu teisedki mainitud uimastid, mõjutab meid, sidudes ajus virgatsaine retseptoreid. Kui ajurakkude retseptoreid mõjutatakse normaalsest rohkem, siis reageerivad rakud sageli teatud moel oma tundlikkust vähendades. Mis tähendab, et kui ajurakud on korduvalt etanoolile paljastatud, siis aja möödudes muudavad nad end sellele üha vähem tundlikuks.

See on üsna halb asi, kuna see tähendab, et kui etanooli ei ole, siis mõjutatakse neid retseptoreid normaalsest vähem (sest nad on sedavõrd tundetumad). Kuna alkohol aktiveerib pärssivad retseptorid, siis tähendab see, et kui keegi kõva jooja äkitselt joomise maha jätab, siis pärsitakse aju närvirakke palju vähem kui peaks. See võib põhjustada ataki või isegi surma. Sel põhjusel on tõsisest alkoholi kuritarvitamisest võõrutamine ohtlik ja seda peaks tegema meditsiinilise järelevalve all.

3. Ütlesid, et kui alkohol päriselt ajurakke tapaks, siis oleks tegu püsiva kahjustusega. Aga ma lugesin hiljuti teatud ajurakkudest, mis on suutelised tootma uusi omasuguseid. Kas sa oled oma väites kindel?