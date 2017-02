Koletuim kohtinguteemaline vale on see, et eksisteerib mingisugune kohasuse süsteem, mis ütleb, millal kellelegi helistada tohib. Ja et kui seda rikud, siis näitab see kuidagi, kuidas sa kellessegi suhtud. Kui sa arvad, et keegi peab sind liiga kähku helistamise pärast munapeaks, siis 1. on see inimene veidi juhm ja sa ei peaks ehk talle üldse helistama, 2. proovi selle üle nalja teha, näiteks "Ma oleksin võinud kolm päeva oodata, aga see on nõme reegel ja sa meeldid mulle". Kui see ikkagi ei tööta, siis saada ta põrgusse.

Daami sebimise ehk naisega käimisega seoses on aegade algusest olnud liikvel mitmeid väidetavaid kirjutamata reegleid, müüte ja (eel)arvamusi. Mõnd sellist levitavad ise surmkindlalt veendununa su oma semud. GQ aga on korjanud kokku hulga erinevaid sebimisega seotud nõuandeid, mille mõistlik mees saadab kus kurat.

Kui suhe on kestnud alla kolme kuu, siis on see normaalne. Tõsiselt. Näost-näkku laialiminek võib olla teie mõlema jaoks ekstra traumeeriv.

3. Kõik armastavad tögamist

Nagu tögamist, veidi nöökimist, mõned na-al-jakad ärapanemised, veidike toksimist. Teisel pool selle märklauaks olla on väsitav. Jäta need asjad ajaks, kui te teineteist juba veidi paremini tunnete. Esimesel kohtingul ei maksa minna sellise asjaga liiga kaugele. Ja reeglina minnakse, võttes teemaks näiteks kellegi paksu tagumiku, suure nina või nõmeda muusikamaitse.

4. Komplimendid jätavad mulje, et sa oled seksistlik või saama peal väljas

Kui keegi on nägus või naljakas või hästi riided, siis ütle seda. Mõnikord me lihtsalt vajame komplimenti. Mõned piirkonnad peaks siiski kiitmisest välja jääma, näiteks rinnad ja fašistlikud arvamused.

5. Kohtle neid ülbelt

Tõsiselt, see ei tööta 21. sajandil. Kellegi õelaks kohtlemiseks on spetsiaalsed klubid.

6. Stiilne välimus on ebamehelik või gei

Kohaleilmumine räpases särgis või auklike saabastega võib töötada ühel juhul sajast või mingil teemaõhtul, aga see pole mingi eluviis. Riietu iseenda jaoks ja nii hästi, kui sulle sobib. Pingutust hinnatakse alati.

7. Mängi raskesti kättesaadavat

Kas sa tõesti suudad ennast ise lollitada? Raskesti kättesaadavate asjadega võib olla nii, et kui ükskord selle saavutuseni jõuad, siis osutub see nähtud vaev sinu jaoks pettumuseks.

8. Sa kohtad kedagi siis, kui seda kõige vähem ootad

Jah ja ei. Keegi ei kuku läbi lae sinu tuppa sel hetkel, kui vaatad spordiuudiseid. Sa pead siiski pingutama, olema nähtav, kohtuma uute inimestega ja oma nägu näitama.

9. Naised armastavad pahasid poisse

Ausalt, ole vait. Enne kui keegi sind armastama hakkab, peaksid sa ise ennast armastama.

10. Lihtsalt jää iseendaks

See ei tööta, kui sa oled totaalne tropp. Ole parim võimalik versioon endast. Ära ole võlts, aga ära aja segi ausust ja nõmedust.

11. Ära maksa arvet

Võid küll arvata, et see on aegunud ja patriarhaalne komme, aga õhtusöögi arve osas on lihtne reegel: kui sina kutsusid ta välja, siis maksad sina arve.

12. Õiged mehed lõpetavad viimasena

Iga endast lugupidav mees on valmis viimasena lõpetama – see on vaid viisakas.

13. Esimesel kohtumisel ei seksita

Miks? Mõtle kogu sellele seksile, mida sa võiksid saada, kui viskaksid kõrvale selle tobeda vana müüdi. On täitsa olemas paarid, kes tonksasid oma esimesel õhtul ja on 15 aastat hiljem ikka koos. Samamoodi on olemas inimesi, kes ootavad muudkui seda õiget hetke ja on varsti lahus.

14. Ole visa ja sa meeldid neile ning nad tulevad sinuga välja

Kui sa kedagi tähelepanuga pommitad, ei tee sa sellega veel end talle kalliks. Õpi leppima ka ei'dega, see on oluline, kui sa tahad, et keegi sinust huvitatud oleks.

15. Kuula armuvaldkonna eksperte