Kerge sarkasmiga soovitused tänapäeva naisele lähenemiseks.

Ajaleht Huffington Post palus sotsioloogil kirjutada vastus tänapäeval järjest keerukamaks muutuvale küsimusele. Kui näed naist, kes on atraktiivne ja kena, siis nii sa ju temast mõtled, eks ole? Aga kuidas seda välja öelda nii, et see poleks pealetükkiv, alavääristav ega solva tänapäeva iseteadlikku ja iseseisvat neidu? Naised tahavad olla enamat kui vaid ilus vaatepilt ja soovivad, et austaksid nende saavutusi ja iseloomuomadusi.

Kokku sai humoorikas soovituste nimekiri, mille võib lühidalt kokku võtta järgmiselt: kui mehed oma tundeid loominguliselt väljendavad, võib neid saata au ja kuulsus. Kui komplimendid muutuvad pealetükkivaks ja tüütavaks, on tegu hoopis millegi muuga.