Viirus põhjustab vastikuid tüükaid ja võib elu kallale kippuda.

HPV ehk inimese papilloomiviirus ei mõjuta ainult naisi. Lausa kolm meest neljast võivad elu jooksul viiruse kandjateks saada. Paljud inimesed ei avasta seda enne kui alles mitme aasta pärast – kui üldse. Sageli puuduvad viirusel otsesed sümptomid ja alati ei arene see ka edasi. Kuid see ei tähenda, et mehe jaoks on HPV niisama naljaasi. Esiteks annad sa kaitsmata vahekorras seda oma partnerile edasi, teiseks võib viirus saada saatuslikuks sulle endale.

HPV on üks kõige levinumaid põhjuseid, miks suguelunditele tekivad vastikud tüükad. See ei ole ilus vaatepilt. Samuti on HPV otseselt seotud erinevate vähi vormidega. Kuigi põhiliselt räägitakse HPV rollist emakakaelavähi arengus, siis tegelikult põhjustab viirus vähki nii meestel kui naistel suu- ja kõripiirkonnas ja suguelundites.

Kuidas ennast kaitsta? Sama vahendiga, millega kaitsta ennast kõigi sugulisel teel levivate haiguste vastu – kondoomiga. Samuti võiks arsti külastades tunda huvi papilloomiviiruse vastu ja küsida selle kohta infot, eriti kui oled seksuaalselt aktiivne.