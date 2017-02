Abielluda bussi peal ei tundu enamike jaoks just kõige suurem unistus. Ometi, toob Megabusi firma välja, et bussil on tegelikult koht romantikaks. Nimelt teavad nemad paljusid paare, kes on Megabusi pardal kohtunud või siis tunde bussis loksunud, et sõita kaugel elava kallima juurde.

Kuna Megabusi hinnangul on nende bussifirmal oluline koht romantikal, pakutaksegi tänavu omapärast võimalust ühele noorpaarile. Nimelt saab õnnelik paar kingituseks pulmatseremoonia bussipardal, muusika, toitlustuse, lilled, kutsed 80 inimesele, pulmareisi bussil ja 2500 dollarit kõigele lisaks.

Kandideerimiseks tuleks kirjutada oma kohtumise lugu SIIN!