2013. aastal sulges Ana Bakran kodumaal Horvaatias oma pisikese äri ja otsustas minna reisima. Hääletades mööda maailma.

Ta ostustas võtta viimaseks sihtkohaks Bora Bora saare. Kogu teekonna, 25 riigi, läbi reisimiseks läks tal lausa neli aastat, kirjutab Lonely Planet.

"Maksin oma sõidu eest üksikutel kordadel. Näiteks kui piiril ei lubatud jalgsi kõndida kahe piiripunkti vahel ja ma pidin ostma bussipileti,“ meenutab Ana.

Enamuse ajast hääletas Ana üksinda ja kinnitab, et see ongi parem variant. Nimelt võetakse teda paremini auto peale, kui ta on üksinda. Ana nentis, et hääletamine võib küll olla ohtlik, kuid tema kogemused on siiamaani õnneks olnud positiivsed.

Ana reisis tänu säästudele. Kui tal vahepeal raha otsa sai, jäi ta kuhugi mõneks ajaks paikseks ja tegi seal tööd.