Ühendriikides jõuab Stinger müügile sel aastal, Euroopa kohta on esialgu teada vaid see, et esimesed õnnelikud saavad proovisõitu teha sel sügisel. Frankfurdi eriesitluse muljete põhjal võib ennustada, et pole vist küll ühtegi kähkusõidusõpra, kes sellisest pakkumisest ära ütleks: Stinger näeb päriselus päris palju lahedam välja kui piltide peal!

Moonika Kitt, kes kuulus nende väheste valitute hulka, kellele Stingerit enne ametlikku esitlust lähemalt näidati, ütleb, et emotsioonid on täiesti laes: "Ega ma väga palju autost endast veel rääkida ei tohi, kohapeal oli väga range kontroll, mida võisime lähemalt vaadata ja mida meelde jätta – auto suur esitlus avalikkuse ees toimub ikkagi rangelt ajakava järgi. Aga tunne oli küll selline nagu oleks ühekorraga jõulud, lihavõtted, suusapuhkus ja suvevaheaeg ... auto on palju, palju ilusam kui piltidelt paistab!"

Kia Stinger põhineb GT ideeautol ning nagu insenerid varasemalt on öelnud, on see üks väheseid sõidukeid, mille ehitamisel on ära kasutatud kõik see, mis kontseptsioonis oli hea ning seda omakorda edasi arendatud.

Moonika kinnitab, et auto mõjub ühtse tervikuna, kus iga detail on täpselt paigas: "Stinger on tõeline iludus, ma ei liialda, kui ütlen, et kohalviibijad kurtsid emotsioonide ülekeemise üle – mul näiteks tuli kananahk ihule, kui esimest korda lähemalt vaadata ja katsuda sain. Seest ja väljast on auto väga elegantne, kõik elemendid on paigas, midagi ei häiri."

Moonika istus Stingerisse korraks ka sisse ja tõdeb, et tunne oli suurepärane: "Istuda oli mugav, väljavaadet ei seganud miski. Auto on detailideni viidud premium-klassi tasemele. Eks näis, kui võimsa sõiduelamuse auto pakub, vastutav disainer kinnitas, et ka sõiduomadused on sportsedaanil väga head."

Ega siis muud, kui ootame ära Genfi autonäituse esitluse ja edasi rebime innukalt kalendrist lehti loodetava proovisõiduni.