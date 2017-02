Või puuksutab või teeb muud ebameeldivat – aga samas täiesti loomulikku – häält. See on ilmselt kõige piinlikum asi, mis sinuga juhtuda saab .. kui sa oled 13. Aga sa pole. Niisiis lihtne nõuanne: ignoreeri seda. See on väga tavaline asi. Teeskle, et sa ei kuulnud midagi ja lase edasi.

Siivutu jutt on väga personaalne asi ja kui sa selles just täielik proff ei ole, siis võib üksainus vale sõna naisel seksituju ära võtta. Aga mitte tingimata lõplikult. Kui temake sinu jutuga kaasa ei tule või nägusid tegema hakkab, siis jäta jutt lihtsalt pooleli ja jätka mingi tegevusega, mis talle kindlasti meeldib.

3. Sul ei tõuse

Iga mees on olnud sellises olukorras: naine on kuum, aga sina ei suuda kõvaks saada. Kui tegu on haruldase juhtumiga, ei peaks sa sellepärast väga higistama. Sest on asju, mida sa saad mõjutada, ja asju, mida ei saa. Mõnikord on su kehal lihtsalt muid asju, millega tegeleda ja sestap ei pea see erektsiooni esmatähtsaks. Lisaks on seksis mitmeid muid võimalusi peale konkreetse vahekorra.

4. Sa lõpetad kaugelt liiga kiiresti

Ehk oled sa üleerutunud, võib-olla hüpanud pea ees asendisse, mis sul kohe vallandab või siis oled lihtsalt kaua kuival olnud. See on päris masendav tunne, kui sinul tuleb ära enne, kui temake üldse hoogugi sisse hakanud saama. Piinlik? Muidugi. Ületatav? Jah. Taas on tegu täiesti loomuliku ja üldse mitte ebatavalise olukorraga. Viska mingi nali, mis muudab sinu enesekontrolli vähesuse meelituseks tema võludele. Ja siis kindlusta, et ka naine saaks oma osa. Kui su sõrmed või suu teda ka lõpuni ei aita, võib juhtuda, et vahepeal saad oma väikemehe uuesti püsti.

5. Tal algavad päevad

Naine ratsutab sinu peal, asjad lähevad väga hästi ja ta on märg – nagu tõsiselt märg. Vaatad allapoole ja näed, et ta veritseb. Ei mingit paanikat! Kordame: ei mingit paanikat.

Menstruatsiooni ajal seksimine ei ole kuidagi meditsiiniliselt vastunäidustatud. Sul võib küll tekkida vastikustunne, aga ära seda temakesele välja näita. Kui sa närvi lähed, siis tunneb ta end veelgi rohkem piinlikult ja ebakindlalt. Keha saab pärast duši all kergesti puhtaks ja linade eest hoolitseb pesumasin. Lisaks on võimalik minna duši alla kahekesi ja seal tegevust jätkata – teie ebamugavustunnet vähendab see oluliselt, et vesi peseb vere silmapilkselt ära.

6. Sul läheb jalg krampi

Lihaskrambid ei ole midagi erilist. Kui see juhtub seksi ajal, siis tee paus. Krambid on keha viis näidata sulle, et see vajab midagi – tavaliselt vett või kaaliumi. Haara klaas vett ja banaan ning hüppa siis uuesti sadulasse.

7. Keegi jalutab sisse

Kui sa piisavalt sageli seksid, siis juhtub varem või hiljem see, et ühel hetkel tuleb keegi valel ajal tuppa. Kas toanaaber või halvemal juhul su vanemad. On situatsioone, kus sellest on võimalik naljaga üle saada. Sinu parim võimalus on käituda lähtuvalt konkreetsest situatsioonist ja mitte üle pingutada. Kui temake on seksi osas väga häbelik ja segamise pärast surmahirmul, siis ilmselt on selleks päevaks kõik. Ja kui see juhtub tema vanemate kodus, siis võta olukorda kindlasti kui sellist, kus tuleb loobuda.

8. Tulistad talle kogemata silma

Kui suuseksi ajal lähevad asjad natuke üle võlli ja juhtub, et sa (loodetavasti kogemata) talle silma pritsid, siis reageeri kohe. Sest sperma silmas kõrvetab. Palu vabandust, haara käterätt ja aita tal silmi puhtaks hõõruda. Jää rahulikuks ja pühendu talle.

9. Sul on vaja end pesta

Tuju ei tule mitte alati peale ideaalsel ajal. Kui temake sind magamistoa poole veab, aga sina pole päevade kaupa duši all käinud või tulid just trennist, siis mine kindlasti siiski pesema. Kui su kehaosa lehkab nagu küps juust, siis ei ole teisiti võimalik kahjusid ennetada. Ära tunne piinlikkust. Võid daami duši alla kaasa võtta ja seal juba eelmänguga alustada.

10. Su lemmikloomad tahavad tähelepanu

Kassidel ja koertel on uskumatu intuitiivne võime sul lonti vajutada. Nad tahavad ju ka armastust ja tähelepanu, aga on väga ebamugav või imelik, kui seksi ajal hüppab voodisse su 30-kilone buldog või seda asub aknalaualt pealt vahtima su kass. Ainus asi, mida saad teha, on loomad välja kõssitada. Ning siis selle üle lihtsalt naerda. Koer annab sulle andeks. Kassi kohta ei saa seda küll tingimata lubada.

11. Tal ei lähe märjaks

Sa oled teinud kõik, mida oskad, aga ta lihtsalt ei tundu erutuvat. Kas asi on sinus? Tõenäoliselt mitte, nii et ära võta seda isiklikult. Ära mõtle üle. Mõnikord ta lihtsalt ei lähe märjaks ja sel pole sinuga midagi pistmist. Lahendus on lihtne – haara libesti.

12. Ta lööb sulle peaga näkku

Seksis on palju liikumist ja see pole alati sünkroonis. Vigastusi tuleb ette ja mõnikord pole ka võimalik nende üle lihtsalt naerda. Näiteks siis, kui naine põrutab sulle küünarnukiga näkku või te lööte pead kokku. Katkestage kohe tegevus ja veenduge, et kõik on terved. Mõnikord on vaja haiglasse pöörduda ja see on märksa olulisem kui seksituju säilimine. Kui EMO-sse minema ei pea, siis on soovitav jätkata tegevust aegamööda, näiteks pakkuda naisele massaaži.

13. Sa jääd magama

See võib juhtuda sel ajal, kui naine vannitoas sukki jalga tõmbab, kolm sekundit peale orgasmi või mõnes eriti tasases ja sensuaalses asendis. Naine võib võtta seda kui märki, et seks temaga on sinu jaoks nii igav, et sa ei suuda silmigi lahti hoida. Soovitus: tunnista magamajäämist ja ole temaga otsekohene. Ütle, et see polnud seotud temaga, vaid sinu keha vajadustega (magamatus, purjusolek).

14. Sind üllatatakse naisejakulatsiooniga

Kõik naised ei pruugi sulle öelda, et nad võivad vahepeal ejakuleerida. Kui oled selle suhtes peps ja sul selle peale ära vajub, võib see olla mitte just liiga meeldiv üllatus. Soovitus: suhtu sellesse nagu mõnda teise seksiga seotud kehavedelikku ja ära tee stseeni. Põhiline on siiski see, et ole võimalusest teadlik – nii oled sa selle juhtumiseks ette valmistatud.

15. Anaalseks läheb räpaseks