Järgnevad arvutused on kaunis oletuslikud, aga püüame siiski. Eeldame, et 500 kutsutust 10% ehk 50 ei saa mingil põhjusel presidendi vastuvõtul osaleda. Näiteks Edgar Savisaar pole kunagi vastuvõtul käinud, sest tema eelistab korraldada Hundisilmal oma pidu. Nii jääb meile 450 osalejat.

Kõigil kutsututel kaaslast pole. Mõni on vallaline, mõnel lesib kaaslane peopäeval haigevoodis, hulk märgi taskurätikuid kõrval. Pakume, et mehe-naise-vanaema-poja-sekretäri võtab kaasa 400 kutsutut. Nii võib eeldada, et Estoniasse tuleb Eesti Vabariigi 99. sünnipäeval 800 meest ja naist.

President Kersti Kaljulaid peab seega tervitussõnu ja käepigistusi vahetama 799 inimesega. Seda põhjusel, et Eesti pearabi Shmuel Kot usulistel põhjustel naisterahvaga ei kätle.

Kas proua president on vastuvõtu lõpuks invaliidiks käteldud või on see vaid kerge sport? Selgitame välja.

(Aldo Luud)

Ka kätlemisele eelnegu peaproov!

Eksperimendiga tulevad kaasa Hugo Treffneri gümnaasiumi tantsuansambli Tantsutallad rõõmsad noored koos klubi juhatuse liikme Raiki Kaldaga ja teise juhatuse liikme Uve Saare juhtimisel. Kindlaksmääratud päeval on kindlaksmääratud kohas kümme kena tantsupaari. Ühes neist lööbki kaasa Kalda ise. Saar juhatab vägesid. Plaaniväliselt saab ülikonda riietunud ja lapselt tillukese kummiga kikilipsu laenanud (mõõduka austusavaldusena ametist lahkunud Toomas Hendrik Ilvesele) ajakirjanik mõlemalt tervituskäepigistuse. Kaks.

Teeme kaamera ees kätlemise peaproovi. Uve Saar räägib kõrvalt autoriteetsel toonil, et president Lennart Meri ajal tehti alati kätlemise proovi, paraku on aga järgnevad presidendid selle kombe nii-öelda üle lasknud. Saar selgitab noortele ka seda, et rahvatantsupaaride puhul on daam olulisem pool ja kätleb seega esimesena. Proovikäepigistused: neli.

Aga siis hakkame otsast pihta.

"Head vabariigi aastapäeva, preili Üks!"

"Tantsurõõmu, härra Kaks!"

Neiu õrnem ja härra tugevam käepigistus, kerge kummardus ja tervitussõnad.

(Aldo Luud)

Keel sõlme ja kurk kuivaks, käe tervis on hea

Peatselt saan aga aru, et isegi numbrite loendamine on täiesti piisav keele sõlmeajaja, eriti meie võetud kätlemistempos. Võtan noorte tervitussõnad teadmiseks, kuid tervitan neid endid vastu vaid numbriga. Ümmargusemate numbrite puhul erandit tehes.

"Härra Sada," tervitan veidi sügavama kummardusega.

Umbes saja peal tunnengi, et kui tervituskäel pole midagi häda, siis kurk läheb ka vaid numbreid loendades hirmus kuivaks ja hääl kähedaks. Kiires tempos tervitades lähevad isegi numbrid juba sassi. Ja järjest hullemaks läheb!

"Kakssada viiskümmend." Väike paus. Ja jätkame.

"Kolmsada kaheksakümmend ... isver! ... neli!" Noored naeravad.

Kui "president" peaks kõigile "külalistele" soovima head vabariigi aastapäeva ja mõnega ka paar isiklikumat sõna vahetama, kujuneks see katastroofiks. Ent samas – president ei pea külalisi loendama. Otseselt ei peaks minagi, sest tseremooniameister Uve Saar loendab ka.

Tantsutaldade noored asuvad salakavalalt naerdes "presidenti" eksitama.

"Härra president, kas te mäletate, kuidas me ükskord kalal käisime?" uurib üks riuklik noormees, torukübar aupaklikult rinnal. "Ei mäleta? Mina ka ei mäleta."

"Kolmsada kaheksakümmend ..."

"... kuus," katkestab teine noormees võidukalt tillukese kikilipsuga libapresidendi lause.

Siiski suudan järge hoida.

Tants, alga!

Raiki Kaldaga kätlemiseksperimenti kokku leppides olen pakkunud välja mõtte, et mõned paarid võiksid vahelduse mõttes "presidendile" läheneda tantsusammul. Aga Uve Saare geniaalsus ja noorte endi leidlikkus arendavad mõtet märgatavalt edasi. Ühel hetkel märkan, et paarid on segi läinud: näiteks ilmub korraga kätlema kaks noormeest, juuksed Viplala stiilis uljalt püsti. Siis kaks neiut. Üksik neiu. Üksik noormees.

Saar hõikab noortele, et nood võiksid proovida oma isikutele ka karaktereid lisada. Nii tuleb mõni noormees näiteks raugalikult jalga järele vedades. Juhendaja pakkumise peale kehastada maamehe tüüpe lööb üks nooruk eht talumehe kombel patsu. Teine teeskleb isegi, et tõmbab enne kätlemist käega nohuse nina alt läbi. Teesklen vastu, et pühin pärast seda käepigistust kätt viigipükste vastu.

Ja siis lähebki tantsuks. Ning mõne oodatud kaerajaanipaari asemel on Saar korraldanud hoopiski nii, et "presidenti" tullakse tervitama tantsusammul tervitama järjest kogu koosseisus ning vähemalt kolme-nelja (tegelesin kätlemiste loendamisega, sestap täpselt ei teagi) erineva tantsusammuga. Ühes sees uhkem keerutus kui teises. Võimas!

(Aldo Luud)

Viiesajaks käepigistuseks kulub juhendaja info kohaselt sellises kiirkorras umbes pool tundi. President kulutab vähemalt kolm-neli korda rohkem aega ja teeb ka pause, meie oleme seega efektiivsemad!

Pärast seda pooltundi on jalad natuke väsinud ja kurk kähe, aga paremal käel pole häda midagi. Ei valu, ei kangust. Ei mingeid muljutud sõrmi ega rakke peopesas. Kuigi nii mõnegi noore mehe käepigistuse põhjal võiks eeldada, et tantsuharrastuse kõrvalt teeb ta sepatööd.

Võiduka lõpuni

Eksperiment on näidanud, et kui presidendiproua pole just õrnemate killast, siis ta vastuvõtujärgsel päeval ilmselt füsioterapeudi või kirurgi abi ei vaja. Arstiabi võib küll ära kuluda siis, kui käed pesemata jäävad ja mõni viirushaigus külge korjatakse. Nii võiks 500 käesurumise peal 23 inimese aja kokkuhoiu mõttes eksperimendile otsad kokku ja joone alla tõmmata. Aga operaatori palvel saada rohkem eriilmelisemaid kaadreid jätkame.

"Kuussada ... kuussada kuusteist ... kuussada kakskümmend!"

Kurk on ikka veel kähe ja jalad pisut kanged. Istuma ei pea, küll aga tahaks jalga sirutada. Kätt uurides avastan, et see väriseb tuntavalt. Arvatavalt intensiivsest tõsta-haara-suru-langeta operatsioonist. Aga mingit valu ega kangust jätkuvalt ei ole ega ka tule.

(Aldo Luud)

Tantsutaldade noored lasevad kuuldavale valju hüüatuse, millest Treffneri kooli aatrium kajama lööb. Oletatavasti on tegu osaga nende hüüdlausest: "Gens una sumus et in omnia parati" ehk "Oleme üks pere ja kõigeks valmis". Teeme lipu all pilti ka: tantsunoored, nende juhendaja ja libapresident Toomas V. Kaljulaid.

Pärast lahkumiskäepigistusi Raiki Kalda ja Uve Saarega on kätlemisi saanud kokku 626. Presidendi eeldatavast skoorist jääb puudu 160 ringis, aga see-eest tempoga saab president meie eksperimendilt pikalt pähe. Eriti, kui kaameramees Aldo suudab 600 käepigistust pressida kokku umbes kolmeminutilisse videosse.

Tantsutallad, aitäh eksperimendis nii ägedalt kaasa löömast ja jätkuvat tantsurõõmu teile! Eesti rahvas, head vabariigi aastapäeva meile! Proua president: Teile ja Teie käele soovin lisaks muule ka jõudu ning sitkust!