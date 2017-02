Õistaimed vajavad paljunemiseks tolmeldamist. Õie isasosa ehk tolmukas toodab õietolmu, mis viljastab õie emaka ja nii tekivad seemned. Isetolmlevate taimede puhul taim viljastumiseks abi ei vaja, aga risttolmlevad taimed vajavad õietolmu kandmist ühelt taimelt teisele. Enamasti toimub see nii, et ühe taime õietolm jääb mesilase jalgade külge kinni ja kantakse nii järgmise õieni. Sel on isetolmlemise ees mitmeid eeliseid, kuna nii saadakse rohkem ja kvaliteetsemat saaki.

Käsitsikontrollitav droon on 4 cm lai ja kaalub 15 grammi. Vidina põhi on kaetud hobusekarvadega, millele kantud kiht spetsiaalset kleepuvat geeli. Kui droon õiele lendab, siis jääb õietolm geeli külge kinni ning hõõrdub järgmisel külastataval õiel maha. Katsete käigus on nii suudetud risttolmeldada Jaapani liiliat. Enamgi veel, õrnad õied kannatada ei saanud.

Miyako teatel töötab tema meeskond nüüd selle nimel, et arendada välja iseseisvad droonid, mis aitaksid talunikel põllutaimi tolmeldada. Selleks on vaja GPSi, kõrge resolutsiooniga kaameraid ja tehisintellekti ning kõige sellega läheb ilmselt aega.

"Me loodame, et see aitab mesilaste arvukuse kahanemise probleemi vastu," ütleb teadlane. "Aga oluline oleks kasutada mesilasi ja droone koos."

Saul Cunningham Austraalia rahvuslikust ülikoolist leiab, et droonide kasutamine õite tolmeldamiseks on intrigeeriv idee, aga see ei pruugi olla majanduslikult teostatav. Ta toob näiteks mandlite kasvatamise: viljapuuaiad on kilomeetreid pikad ja igal puul võib olla 50 000 õit ning nii tuleks robottolmeldajatel töötada röögatute mahtudega.