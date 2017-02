ÕL Mehele on rahuarmastav väljaanne ja kindlasti ei õhuta kedagi vägivallale. Paraku ei ela me ideaalses maailmas ja mõnikord võib vägivald olla õigustatud: kindlasti siis, kui pead kaitsma enda ja oma lähedaste elu ja tervist. Ning vägivaldse rünnaku puhul pead sa olema kiire ja vihane, märgib Art of Manliness. "Ole viisakas, ole professionaalne, aga oma plaani kõigi tapmiseks, keda sa kohtad," on öelnud USA kindral James Mattis aka Mad Dog ehk Marukoer. Võitlusoskused on ründaja tagasilöömiseks väga kasulikud, aga alati on kasulik, kui sul on võtta midagi oma jõu suurendamiseks. Mingit tööriista, mis muudab su vasturünnaku valusamaks, kahjustavamaks ja efektiivsemaks. Tulirelva, nuga ja pipragaasi ei pruugi alati käepärast olla. Meil on aga sageli ümber potentsiaalseid relvi, mida saab enesekaitseks kasutada. Ning need improviseeritud rünnakuvahendid võivad – kui küsimus on sinu või ründaja elus – osutuda ka surmarelvadeks. AoM toob välja 12 sellist. Kann kuuma kohviga

Füüsiline rünnak on väga inetu, aga veel inetum on rünnata meest, kes parajasti kallab endale kannust virgutavat hommikukohvi. Ründajale näkku virutatud kohvikann lööb ta tummaks oma kaaluga, klaasikillud lõikavad vere välja ja kohvi enda kuumus paneb ründajat soovima, et ta oleks sel päeval koju jäänud.

Kohvitass Samad omadused, mis kohvikannul, lihtsalt väiksemas ulatuses. Tulekustuti Kui kustuti sisu on suuteline lämmatama leeke, siis suudab see ka jahutada liiga kuuma pead. Ning kui ründaja on näkku pritsitud valgest ollusest kurt, tumm ja pime, siis välistab rünnaku jätkumise hoop kustuti metallkorpusega. Pastapliiats Õigetes kätes võib pastakas olla võimsam kui mõõk. Seda tulekski hoida käes kui mõõka ning sihtida ründaja haavatavamaid kehaosi. Võtmed Reeglina ei lahku me kodust välisukse- või autovõtmeta. Rünnaku puhul tuleks need pigistada rusikasse nii, et võtmete otsad ulatuvad sõrmede vahelt välja. Kinnituskarabiin Lisaks mägironijatele kasutavad karabiine ka paljud lihtsad mehed, reeglina võtmehoidjana. Kui tegu on piisavalt suure teraskarabiiniga, saab seda kasutada improviseeritud kasteedi ehk nn nukkidena. Käekell Filmis "Tema majesteedi salateenistuses" lõi James Bond pahalase auti, kasutades kasteedina oma Rolexit. Kella korpus peaks moodustama löögiandja, rihm tuleks pigistada rusikasse. Alumiiniumist veepudel Väidetavalt sisaldavad plastpudelid aineid, mis ei ole head mehe testosteroonitasemele ja sestap võiks mees janu kustutada metallpudelist. Ka on tegu tarbeesemega, mida saab hädas kasutada relvana. Kui sul on mõni hetk aega ja pudelil on rõngas, siis saad pista sellest läbi oma püksirihma ning kasutada kooslust keskaegse tööriista ja löögirelva koodina. Püksirihm Vöö värv peaks sobima su kingade värviga. Samamoodi peaksid sina teadma, et pükste ülalhoidja võib olla ka löögi- ja kägistusrelv. Putukamürk Näiteks herilaste vastu kasutatav mürk on nagu steroididega pipragaas. Kui ründaja saab seda silma, võib ta jääda elu lõpuni pimedaks. Aga seda tohib kasutada vaid eluohtlikus situatsioonis ja pipragaasi asemel seda tänaval taskus kanda on enamasti illegaalne. Taskulamp AoM soovitab ründaja esmalt valgusvihuga pimestada ja seejärel kasutada taskulambi ülaosa nagu suurt templit päti näo tembeldamiseks. Nutitelefon