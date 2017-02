Jääkaruvõistlus ehk Polar Bear Pitching (PBP) on Soomes Oulus toimiv iga-aastane veider veeproov, kus idufirmad tutvustavad sponsoritele oma tooteid või ettevõtteid. Aega on selleks niipalju kui kulub – kuid tutvustajal tuleb seista vööni jäises vees. Äsja registreeriti nähtus ka Euroopa liidu kaubamärgina.

"PBP seisneb piiride nihutamises ja loovas mõtlemises ning see kaubamärk esindab vaprust, mängulisust ja positiivset omapära – väärtusi, mida me soovime edasi anda," ütles PBP nõukogu liige Minna Törmälä.

PBP on Oulu mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on aidata idufirmadel läbi lüüa ning murda arengu- ja kasvubarjääre. Jääkaruvõistlus seisnebki selles, et kõik osalevad start-up'id saavad tutvustada oma ideid ja ettevõtmisi, kuid peavad selleks seisma vööni jääkülmas vees. Nii pole tutvustuse ehk pitchimise aeg tavapärase kahe-kolme minutiga piiratud, vaid sõltub tutvustaja vastupidavusest.