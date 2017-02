2002. aastal alustati Togliatti tehases Chevrolet Niva (Šniva) tootmist. Ligi 15 aastat on mudel püsinud peaaegu muutumatuna. Nüüd on venelased jõudnud otsusele, et on aeg tootmisliinile tõsta uus, moodsam Šniva, mis suudaks võistelda kaasaegsete maasturitega. Niva-nimeliste autodega on paras segadus, õnneks mitte Venemaal: seal toodetakse autot nimega Chevrolet Niva ning Lada 4×4 mudelit. Mõlemad põhinevad tänavu oma 40. sünnipäeva tähistaval VAZ 2121 Nival, mis omal ajal müügile jõudes tegi revolutsiooni, mille kaja saadab meid linnamaasturite buumi ja nimesegadusena siiani.

Chevrolet Niva maasturit, mis Venemaal on rahvasuus saanud mugava nime Šniva, toodetakse General Motorsi ja AvtoVAZi ühisettevõttele kuuluvas Togliatti tehases. Tootjad on osakud võrdselt ära jaganud, mõlemale kuulub pool ettevõttest ning piltlikult ka pool Šnivast, sest see auto ongi jäänud firma peamiseks tooteks.

Vahepeal korraks proovitud Opel Astra koostetööst loobuti õige pea ning jäädi pidama üksnes Chevrolet Niva tootmise juurde. Ligi 30 000 ostjat aastas ning suhteliselt konkurentsivaba toimetamine annab luksuse ehitada ainult ühte mudelit. Chevrolet Niva peamiseks konkurendiks Vene autoturul pole sugugi mitte Hyundai ja Kia mudelid, vaid hoopis meilegi hästi tuntud Dacia Duster.