Gear.lifehacker.com on (eeskätt USA jahedama osa meestele mõeldes) korraldanud küsitluse ja hääletuse: millised on teie lemmik-talvesaapad? Ning sealjuures on mõeldud tõesti lumes ja jääs matkamise jalavarje, mitte saapaid üle hoovi ööklubisse minekuks.

Kui vastuseid pole manipuleerinud tooja enda kuri käsi, siis võib hinnata, et USA meeste üks suuremaid favoriite talvejalanõude turul on LL Bean. Toome galeriina välja kõik seni nimetatud saapad peale Kanada armeesaabaste aastast 1953. Margid ja mudelid ei ole esitatud pingereas.