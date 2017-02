Üks sõbranna kurdab teisele:

"Tead, mu mees solvas mind eile."

"Mis ta siis tegi?" küsib teine

"Tulin eile koju, pakk käes. Tema küsis, et kas ostsid endale uued kingad või?"

"No, mis siis sellest, et ta nii küsis?"

"Jah, aga ma ostsin ju endale hoopis uued suusad..."