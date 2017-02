Vähemalt üks paar kargopükse on vist igal mehel olemas.

Esmaspäeval avaldati Wall Street Journalis artikkel, mis kritiseerib suurte taskutega lühikesi pükse ehk lühikesi kargopükse. Ajalehe meespere ei võtnud artiklit just kõige paremini vastu. Järgmisel päeval tuldi tööle nagu üks mees ärapõlatud pükse kandes.

Artiklis endas mainitakse, kuidas mehed kannavad oma kalleid kargopükse tüdruksõprade eest salaja. Kirjutis võrdleb taskutega lühkasid porno vaatamise või ebatervisliku toidu söömisega, kui tüdruksõpra lähedal pole.

Autor Nicole Hong kirjutas mõni päev hiljem uue artikli sellest, kuidas paljud mehed ja naised olid talle kirjutanud oma keerulisest suhtest antud riideesemega. Üks naine palus autorilt kinnitust, et lugu oli mõeldud naljana ja kirjeldas, kuidas tema kutt siiralt solvus selle peale, et tema mugavat ja praktilist rõivastust kritiseeriti Twitteris kirjutas koomik ja režissöör Judd Apatow: "Te ei mõista meid. Milline mugavus! Reguleeritav vöö! Taskud! Reguleeritav vöö! Me saame teeselda, et me pole paksud."

Kargopüksid ei pruugi küll olla moe kõige viimasem sõna ega ka kõige kaunim rõivaese mehe kapis, aga keegi ei saa vaielda nende mugavuse ja praktiliste väärtuste vastu. Kanna oma kargosid rahus edasi!