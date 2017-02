Tali ei ole taeva jäänud ning õues valitsevad veebruarikuiselt krõbedad külmakraadid. Selleks, et kodus mõnusalt soe ja hubane oleks, on hea mote endale praktiline elektriradiaator soetada. Miks just elektriline radiaator? Kohe selgitame.

Enne sobiva küttesüsteemi valimist tuleks kaaluda mitmeid tegureid: mõju tervisele, kuluefektiivsus, ohutus, funktsionaalsus ja usaldusväärsus. Seinale paigaldatavad elektriradiaatorid on kooskõlas pea iga mainitud kriteeriumiga. Elektriradiaatorid on loodud kütma väikeseid siseruume, seetõttu sobivad need ideaalselt kontorisse, korteritesse, majja ja ladudesse. Elektrilised radiaatorid sobivad lisakütteks kesk-, puu- ja gaasiküttele. Millised on elektriradiaatorite eelised? Järgnevalt mõned head argumendid.

SOODNE HIND. Elektriradiaatorid on taskukohase hinnaga, lisaks ei vaja radiaatorite paigaldamine professionaalset sekkumist – lihtsalt aseta radiaator sobivasse paika, sisesta küttekeha pistikupessa ning varsti ongi võimalik nautida mõnusalt sooja õhku. Lisaks on võimalik radiaatorite soojuse intensiivsust reguleerida, sellega on võimalik mõjutada ka radiaatori elektritarbimist – saame ise kujundada oma elektriarve suuruse.

MUGAV KASUTADA. Seinaradiaator on meie kodudes ilmselt kõige populaarsem küttekeha. Selle kasutamine on äärmiselt lihtne – lihtsalt lülita seade sisse. Lisaks on radiaatoreid mugav ja kerge toast tuppa liigutada. Seadmeid on aja jooksul täiustatud – radiaator lülitab end liiga kuumaks muutudes ise välja ning seejärel hakkab mõne aja pärast uuesti soojust andma. Nii on viidud tuleohtlikkus äärmiselt madalaks, samal ajal, kui kõikide teiste küttesüsteemide tuleoht on endiselt üsna kõrge.

MINIMAALNE HOOLDUS. Paljudel küttekehadel ei ole kuigi pikk eluiga, ainsaks erandiks on elektrilised radiaatorid, mis on äärmiselt vastupidavad. Nende rikkimineku tõenäosus on nullilähedane, välja arvatud juhul, kui põhjustame seadmele ise purunemisohu, sealhulgas näiteks tasakaalustamata paigutus või radiaatori ümber kukkumise põhjustamine. Just vastupidavus on üks kõige tähtsam tegur, mistõttu tasub kahtlemata valida just elektriradiaator.

KESKKONNASÕBRALIK KÜTTEMEETOD. Elektrilised radiaatorid ei eralda aineid, mis võiksid inimese tervist kahjustada. Gaasi- või vedelkütusega toimivad kütteseadmed paiskavad seevastu õhku paratamatult tolmu, mis omakorda põhjustab astmat või allergiat. Elektrisoojendid ei põhjusta ühelgi juhul tervisehäireid ning võimaldavad nautida puhast õhku.

EFEKTIIVSUS. Elektriradiaator on tõhus küttekeha, mis tarbib äärmiselt vähesel määral elektrit. Enamik seintele paigutatavad küttekehad toimivad infrapunatehnoloogial, mis muudavad lähedal seisvad esemed soojaks ning nii kiirgavad ka need omakorda soojust. Elektrisoojendite kiirgus ei kahjusta ka nahka, vastupidi – sellel on tervisele lausa positiivne mõju. Uuringute kohaselt on soe ruum ideaalseks keskkonnaks kõrge vererõhu, lihasvalu ja põletike käes kannatavatele inimestele. Lisaks on energiatõhusad seadmed olulised võitluseks globaalse soojenemisega.

Kuna õues valitsevad veel korralikud miinuskraadid ning kui kodus on seetõttu ebameeldivalt jahe, siis tasub kindlasti endale üks praktiline elektriradiaator muretseda. Soojas toas on mõnus aknast välja vaadata ja sooja kevadet oodata. Lisaks kindlustab elektriradiaator keskkonnasõbralikkuse, kulutõhususe ja õdusa kodu.