Väheke lisapolstrit ei ole tingimata halb asi, märgib Ask Men. Kuni daamiga toime tuled, ei ole see neile probleemiks. Samas on arusaadav, et sa ei pruugi end nii täielikus alastuses eriti mugavalt tunda – ja see võib mõjutada ka sinu sooritust. Võtmesõnaks on siinkohal see, et sa peaksid tundma end olukorra peremehena ja selles aitavad õiged asendid. Mõni neist tõstab ka sinu keha hoopis kenamana esile. Pole vaja uuesti ratast leiutada, need poosid on allpool kirjas.

1. Diivanirahuldus

Miski ei pane sind ennast rohkem liiga suurena tundma, kui voodi ragin ja kriiksumine. Anna oma öisele magamispaigale puhkust ja kasuta diivanit. Painuta partner üle käetoe ja lase tal jalgu hargitada – nii hajutatakse kehade raskus üle diivani ja teil on teineteisele otsene ligipääs.