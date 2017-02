"Pärast õhtusööki viis ta mind enda korterisse ... vaatama, kuidas ta mängib FIFA-t. Ta uskus siiralt, et on FIFA-s taeva kingitus. Saatsin sõbrale tekstsõnumi, et ta peab mulle helistama teatega "SOS, sa pead kiiresti siia tulema!". Su "anne" videomängudes ei pane meid tahtma sinuga lähedaseks saamist. Tõenäoliselt meenutab see meile lihtsalt meie vendi." Brielle (22)

Millised on kõige hullemad asjad, mida mees esmakohtingul saab teha? Kõige halvemad mõtted esimese kohtumise korraldamisel? Men's Health märgib, et kui sa teed midagi alljärgnevatest asjadest, siis võid olla kaunis kindel, et teist kohtingut enam ei tule, rääkimata muust.

"Käis Rihanna laul ja mu kaaslane ütles: "Chris Brownilt peksasaamine oli parim, mis tema karjääris eales juhtuda sai". Tuleks vaadata, kus asub lähim naiste varjupaik." Heather (27)

3. Naise joomasundimine

"Jõin kohvi koos tüübiga, kes nõudis, et me läheksime emma-kumma koju ja paneksime mind pilve. Mitte teda, ainult mind – kas kanepi või alkoholiga. Ta küsis seda iga 10 minuti tagant, et kas tahaksin minna minu või tema juurde ja "proovida viinaga kummikarukesi või suitsetada", aga ta tegi väga selgeks, et temal pole plaanis end täis võtta." Jenna (23)

4. Oma eksi kaasakutsumine

"Esiteks ei öelnud ta mulle, et see on kohting. Mõtlesin õigustatult, et me lihtsalt hängime ja mängime Scrabble'it, sest ta kutsus mind Twitteri kaudu. Aga siis ta kutsus oma ekstüdruku meiega koos hängima ja hiljem sain teada, et see oli tema viis eksile näidata, et ta on eluga edasi läinud. Tundsin end ärakasutatuna." Dylan (23)

5. Oma sõprade kaasakutsumine

"Pidime minema reede õhtul kinno. Ta ütles, et tema sõbrad nagu tahaksid minna ja küsis, kas mõni minu sõpradest ka ühineks. Oli juba reede õhtu ja mu sõpradel olid plaanid tehtud. Ta küsis, et kas ma tahaksin ikka minna ja ma ütlesin, et ikka. Arvasin, et ta peab silmas vaid meid kaht ja et ta ei võta oma kaht semu kaasa. Arvasin valesti ja me istusime kinos nende kahe vahel. See oli halvim. Me ei läinud enam kunagi välja." Maddie (23)

6. Alustamine pealiskaudse küsimusega

"Ükskord läksin pimekohtingule ja esimene asi, mida kutt mulle ütles, oli "Kas see on su loomulik juuksevärv?" Olin paar kuud oma juukseid tumepunaseks värvinud ja ta tõesti ütles seda ... kuidas ometi peaks sellisele küsimusele vastama?" Alexis (22)

7. Kommete unustamine

"Halvim, mida kutt esimesel kohtingul on teinud, oli nina nuuskamine õhtusöögilauas. 1. Kui ebaviisakas. 2. Nüüd on mu burrito sinu tatiga rikutud." Lauren (23)

8. Filmi valimine ilma naiselt küsimata

"Pärast õhtusööki viis ta mind enda juurde ja pani Netflixist mängima "Machine Gun Preacheri" ("Kuulipildujaga jutlustaja"). Üsna räige film esimeseks kohtinguks." Jessica (24)

9. Vestluse tapmine