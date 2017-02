"Ma olen eluaeg olnud Napoli toetaja ja on suurepärane näha, et neil praegu nii hästi läheb," ütles ta Daily Starile.

"Jalgpall on mu elu," räägib modell, kes hetkel on Itaalias "Pompa tuuril", mille käigus ta soovib teha minetti võimalikult paljudele 19 miljonist referendumil "ei" öelnud mehest. "Mõnikord teen nalja, et mul on elus kaks lemmikasja: calico – mis tähendab jalgpalli – ja cazzo – mis tähendab riista."

Napoli on hetkel pääsenud Meistrite liigas 16 parima sekka ning mängib täna kaheksandikfinaali esimeses kohtumises Real Madridiga. Kohtumise selge favoriit on Real. Saulino on varem tunnistanud, et tal on nõrkus Reali põhimängija Cristiano Ronaldo vastu.

"Mäng Napoliga on ainus juhtum, kus ma teda ei toeta – vabandust, Cris," on modell öelnud.