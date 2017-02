Millegipärast pajatavad oma lemmikloomadest ja nendega seotud suhetest ning kogemustest reeglina naised. Vahelduseks aga viis asja, mida õppis ühe nädalaga loomade kohta Ask Meni autor Justin, kes polnud peale kuldkala kunagi ühtki lemmiklooma omanud ja võttis siis endale kaks Pärsia kassi. 1. Kõik su asjad on purunevad Mu eluruum on üsna minimalistlik ja korras. Hoolimata sellest näivad kassid olevat leidnud viise, kuidas igapäevaselt sellele oma isikupärast templit lüüa: kõlarikatte mahakiskumine, üle parajasti kasutatava laua jalutamine, ajakirjavirnade laialipuistamine, vetsuharja nügimine vannitoa keskele ja leivakasti avamine selleks, et pagaritooted üle toa laiali vedada. Mul pole aimugi, mis neil peas toimub, aga kahtlustan, et eelmistes eludes elasid nad koos murdvarastega ja õppisid nautima arutut vandalismi.

2. Kassikaka on mürgine

Kassijunnid – mida õpid nende liivakastist koristama – on ilmselt kõige hullemad asjad, mida su nina on seni tundnud. Kui hullud? Umbes nagu kaks nädalat toas vedelenud surnukeha või Fukushima reaktor soojal päeval. 3. Kassi kammimine on veidralt rahustav See on nii pööraselt õnnistav, et ma kujutan ette, et Vaimse Tervise Fond võiks soovitada seda ärevushäireid ja depressiooni põdevatele inimestele. Viis minutit kammimist lõõgastab sama hästi kui misiganes jooga. 4. Sinust saab tüüpiline keskealine kassimutt See on vältimatu. Miski kassi omamises lihtsalt muudab sind pehmoks. Enne, kui sa arugi saad, hakkad sa nendega töölt tulles rääkima, lõputult sotsiaalmeediasse kassipilte postitama ja Google'ist kasside kohta uurima. 5. See on vinge vastutus