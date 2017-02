Dirty Wheelis ilmunud videopostitus keskendub tsiklimootori hääle küsimusele. Kas see ikka on õige, et mootorratastele sunnitakse peale legaalseid, vaikset elektrimootori surinat tegevaid väljalaskesüsteeme jne.

ÕL Mehele ei viitsinud väga seda summutijuttu lugeda. Meie jaoks oli illustreeriv video võimaluseks veeta veebruarikuus viis ja pool minutit virtuaalse Harley-Davidson Street Bobi seljas, sealjuures muidugi koos õige harrika häälega. Proovige ka.