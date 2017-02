Eestlased, lätlased ja leedulased on oma auto-eelistuses veidi erinevad, aga üldjoontes siiski sarnased. Jah, muidugi on Eesti autoturg see kõige-kõigem: kõige rohkem uusi autosid müüakse meil, kõige rohkem Toyotasid müüakse meil, kõige suurem hübriidajamitega autode müügikasvu osakaal on meil ... aga vennasrahvad on ka tublid!

2016. aastal oli Toyota Baltimaades kõige populaarsem automark. Hõbedast märki kandvaid sõidukeid müüdi möödunud aastal kokku 8397. 2015. aastaga võrreldes on müük kasvanud ligi veerandi võrra: müüdi 1452 Toyotat rohkem!

Autobrändide seas tervikuna suurendas Jaapani autotootja oma turuosa Eestis, Lätis ja Leedus kõige rohkem: koguni 12,1% kõigist müüdud autodest on Toyotad. Jaapani autotootjat võib vist nimetadagi uueks Balti ketiks: kui varasemalt ühendas meid isamaalisus, siis nüüd ühendab meid sarnane automaitse.