Tootjainfo: "Double Milk Stout. Linnutee on siidine topelt milk stout, mis pruulitud 9 linnase, laktoosi ja valge šokolaadiga."

Väike lihtne pudel, pruulikoja tunnussilt on seekord kesk Linnuteed. Vaht ... ee ... aga kus on vaht? Õlle värvus - vähese punase helgiga must.