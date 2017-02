"Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli, nagu oleks pirukasse pandud muna," laulis aastaid tagasi Peeter Oja kehastatud Bläck Rokit.

Millegipärast meenub alljärgnevat videot vaadates just see fraasike. Sest tundub natuke naljakas, et NorthSurvival lõkkesütel kartuli sees muna grillimist ellujäämisnipina serveerib. Aga eks oma iva asjal on: kui sul pole panni, kuid on muna ja kartulit ...

Tõsi on, et muna nimel tasub kartulit lõhkuda küll: munas on kaks korda rohkem kaloreid, umbes seitse korda rohkem valke ja 45 korda rohkem rasvu kui kartulis. Süsivesikuid on samas 28 korda vähem.

Kuidas käib peedist pesumasinale truml ... vabandust, kartulis muna küpsetamine, vaata allolevast videost.