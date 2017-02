Ärkad hommikul üles ja ei tunne end eriti hästi, kirjeldab Art of Manliness. Võib-olla on sul nina umbes või siis on sul kõht veidi lahti. Samaks päevaks oled pannud kirja jõutrenni aja. Vist peaks trenni vahele jätma ja keskenduma paranemisele? Või aitaks hantlite tõstmine just tervist parandada? AoM palus küsimust kommenteerida online-treeneril Matt Reynoldsil. Millal ei peaks sa kindlasti trenni tegema Kui su palavik on üle 37,5, sa oksendad regulaarselt või sul on kõhulahtisus. Palavikuga treenimine tõstab niigi kõrget kehatemperatuuri veelgi ja sa tunned end veelgi haigemana. Teiste haigusnähtude kohta ütleb treener nii: "Sa ei taha trenni tehes püksi s***uda ega põrandale oksendada".

Üks variant on lähtuda "kaela reeglist". Kui sümptomid esinevad ülalpool kaela (nt nohu, peavalu), siis mine trenni. Kui allpool (palavik, valu rinnus), siis jäta vahele.

Kui küsid endalt "kas peaksin täna trenni tegema?", siis peaksidki Sest kui sa oled liiga haige, et trenni teha, siis saad sellest ise aru. Ehk kui sul on kerge nohu, pisike palavik, allergiline reaktsioon, peavalu või lihtsalt kerge külmetus, siis peaksid trenni tegema (ehkki nohu puhul tingimata minema jõusaali baktereid levitama – toim). Põhjus: see trenn toimuks selle nimel, et hoida su treeningprogrammi järjepidevust. Järjepidevus ja püsivus on tugevamaks saamise võtmesõnad ning trenni vahelejäämine tähendaks tagasiminekut. Tõbisena kohanda oma treeningut Et mitte keha väga palju kurnata, tuleks haigena trenni veidi muudatusi teha. Jäta tugevus samaks, aga vähenda mahtu. Näiteks jäta raskused kangil samasuguseks kui alati, aga lühenda seeriaid, tee 2x5 tõstet tavapärase 3x5 asemel. Lisaks soovitab treener jätta jõutrenni järgne kardiotrenn vahele. Kehatemperatuuri tõstmine pole tõbisena hea. Näiteks jooksutrenni puhul hoia oma tavapärast jooksukiirust, aga lühenda distantsi. AoMi autori kogemus Loo autor veetis kord terve öö oksendades ja küsis hommikul treenerilt, kas ta peaks trenni vahele jätma. Too vastas, et kui küsija hetkel ei oksenda, siis mitte. Küll aga käskis treener juua palju vett ja trenni mahtu vähendada.