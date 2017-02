Kui tihti satud aasta jooksul välismaale? Millal oleks mõistlik sõlmida ühekordse reisikindlustuse asemel korduvreisikindlustus? IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu.

Kindlustuse saab loomulikult teha üheks konkreetseks reisiks. Kui aga on plaanis teha rohkem kui neli välisriigi külastust aastas, tasuks kaaluda aastast korduvreisikindlustust. Siiski, tuleb meeles pidada, et enne reisile minekut tuleks kontrollida selle tingimusi ja vastavust reisiplaanidele: kas piirkond on õige ja kas sisalduvad kaitsed ning nende summad on piisavad antud reisi jaoks. Näiteks kui reis toob kaasa lumelaua või mäesuusatamist, liikumist eksootilisematesse piirkondadesse jne. Sel juhul on vajalik juurde valida lisakaitse, et muretu reis võiks alata.

Ühekordne reisikindlustus

- Kindlustusseltside hinnapakkumised võivad olla väga erinevad, ainult hinna põhjal ei saa endale sobivamat valikut langetada.

- Minimaalselt peaksid reisile minnes ostma kaasa meditsiiniabikindlustuse.

- Lisa vastavalt reisi eesmärgile ja tegevustele õiged lisakaitsed.

- Väljapoole Euroopa Liitu reisides on reisikindlustus eriti oluline, viisat nõudvatesse riikidesse lausa kohustuslik.

Korduvreisikindlustus

- Kui reisid aastas rohkem kui neli korda, siis võiksid mõelda korduvreisikindlustusele.

- Korduvreisikindlustuse vormistamisel mõtle hoolega läbi kaitsed, summad ja piirkond, et need sobiks võimalikult paljude reiside jaoks, mis sul kindlustusperioodil plaanis.

- Iga reisi alguses veendu, et poliis sobib antud reisiplaanidega.

- Veendu, et reisi pikkus ei ületaks tingimustega lubatud reisi pikkust.

Reisikindlustuse hindu ja tingimusi saab võrrelda IIZI veebilehel. Tee ise oma valik IIZI kodulehel!