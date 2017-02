Ajakiri Men’s Health pani kokku listi totakatest juhtumitest, kus mõned õnnetud meesterahvad olid oma hea sõbrakese pistnud kohta, kuhu see kohe kindlasti ei kuulu. Siit tulevad mõned näited ideedest, mis tundusid kellelegi mingil hetkel geniaalsed. Ära tee järele!

Pargipink

Jällegi – mida?! Hong Kongis pidid päästjad pargipingi küljest vabastama mehe, kes oli üritanud vahekorda astuda metallist pingi konstruktsioonis oleva auguga. Mees ütles politseile, et arvas, et see võiks lõbus olla. Tõenäoliselt mitte.

Pulmasõrmus

Kuidas sõrmus sellesamuse otsa sattus? Mehe sõbrad soovitasid. Arstidel ei jäänud muud üle, kui sõrmus katki saagida. Tänud, sõbrad.

Röster