Leedu turismiamet on sattunud häbiposti, sest astus oma värske kampaaniaga tõsiselt ämbrisse.

Nimelt promoti Leedu turismi talvise pildiga, millel on lumine maastik, kellegi jalad ja kelgukoerad, kirjutab Daily Mail. Pildi all oli kirjas aga lause: "Tõeline on ilus.2

Kuigi võiks eeldada, et pildil on Leedu maastik, siis tuli välja, et foto on ostetud pildipangast. Tegelikult on pildil hoopistükkis Soome.