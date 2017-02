Toiduküllus ja üldine elatustaseme tõus paneb arenenud maailmas inimesed kasvama nii pikkusesse kui laiusesse. Pikeneb ka keskmine eluiga. See seab autotootjad olukorda, kus seniseid standardeid tuleb hakata ümber vaatama ning tulevasi sõidukeid uutele tingimustele vastavaks ehitama. Eurooplased muutuvad järjest pikemaks: Madalmaade elanikud ja skandinaavlased kuuluvad nüüd ametlikult kõige pikakasvulisemate inimeste hulka maailmas. Keskmine Hollandi mees on tänapäeval 182,5 cm pikk. Kõik nii "kõrgele" ei jõua, näiteks Kreekas on naiste keskmine pikkus vaid 160 cm. 2012. aasta 1. jaanuari seisuga on keskmine Eesti naine 165 cm pikk ja kaalub 69 kg. Keskmine Eesti mees on 179 cm pikk ja kaalub 83 kilogrammi. Üldistatult: keskmiselt on Eesti mees ja naine kerges ülekaalus. Keskmiselt kerges.

TAI 2010. aasta uuringu andmetel suureneb vanuse tõustes ülekaaluliste inimeste osatähtsus ka Eestis: normaalkaalus on kolmveerand 16-24-aastastest meestest, noored naised on mõnevõrra ülekaalulisemad. Vanuse tõustes muutuvad mehed paksemaks: vanuses 25-34 on normaalkaalus alla poole, 55-64-aastastest kolmandik mehi. Tüsedaid naisi on veelgi rohkem.

Meie vastsündinute kehakaal on viimase paarikümne aastaga kasvanud 81 grammi. Eestis sünnib rohkem nn "Michelini beebisid", voldilisi tittesid, kelle kehakaal ei mahu tervisliku 2,4-4 kg sünnikaalu vahemikku. Need numbrid kõnelevad selget keelt vajadusest töötada välja uued standardid, mis vastaksid uuele reaalsusele: vaja on suuremaid transpordivahendeid, laiemaid istmeid jms. Sellest olulisemgi on välja töötada uued turvalised tehnoloogiad, mis suudaksid pikka, paksu ja vana inimest kaitsta õnnetuse korral.