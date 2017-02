Venitusarmid. Suur puhvis nägu. Paistes pahkluud. Vedelikku täis ülesuuruses rinnad. Ähkimine ja hingeldamine lisaraskuse kaasavedamise pärast. Need on vaid mõned asjad, mida võid oodata olukorrast, kus sa pead kohanema temakese uue dieediga. Vähemasti saab tema suurest osast oma lisakaalust lahti, kuna sünnitab selle, aga mehed peavad lisakilode kaotamiseks sporti tegema. Naised ei oska iial ette kujutada, kui raske see raseduse temp meie jaoks on.

Mitte kõik asjad raseduse juures pole maagilised – mõned on pagana hirmsad ka, märgib Ask Men. Sina issina ei pea kunagi endast titte välja pressima, aga peaksid olema aegsasti valmis selleks, et sugugi mitte kõik asjad emaks ja isaks saamise puhul pole roosa suhkruvaabaga kaetud.

Istute beebikoolis ja ämmaemand paljastab inetu tõe lahkliharebenditest (asjassepühendamatutele teadmiseks, et see on muhk tupe ja päraku vahel). Naine võtab info teadmiseks, aga mees tardub hirmust. Sest seda võib ette kujutada millegi sellisena, nagu lööks too naine Bondi filmis "Armastusega Venemaalt" sind 20 korda munadesse selle kingaga, millest väljub nuga.

Üheksa kuud endas kõhklemist

Su abikaasa või partner kannab oma kõhus beebit. Aga sina kannad samas midagi oma peas: närvevõdistavat ärevust ja kõhklust selle üle, kas sa oled valmis ja piisavalt täiskasvanud, et saada vastutustundlikuks eeskujuks. Sa võid lugeda raamatuid või konsulteerida omaenda isaga, aga sind hoiab ammu enne lapse sündi öösiti ärkvel üks küsimus. Mis siis, kui pärast kogu seda valu ja ohverdusi kujuneb sinu väiksest rõõmurullist hoopiski türanlik ja lootusetu väike värdjas?

Kõik on spetsialistid

Sulle sunnitakse peale lõputu voog tüütuid nõuandeid, justkui oleks sulle kõrva külge klammerdatud rinnapump, mis tasapisi ajusid välja imeb. Nõu antakse kõige kohta ja isegi siis, kui sa seda ei küsi. Sind juhendatakse nii unetsüklite kui ka mähkmevahetamistehnika osas. Harju sellega, et kaks korda päevas pead alla suruma soovi saata nõuandja fekaalide väljutamise avausse.

Seksuaalelu toimub edasi, aga tundub kuidagi vale

Kujuta ette, et seksid nii, et teie vahele on surutud beebi. Või et teed oma elu parimat suuseksi ja näed korraga oma vaateväljas suurt rasedakõhtu, justkui lihamäge. Kõlab ju veidralt. Noh, harju ära, sest nii juhtub.

See on väga võistluslik

Kui mehed on milleski head, siis igasuguste situatsioonide muutmises mehelikkuse mõõtmise võitlusteks. Värsked issid asuvad kohe omavahel vaidlema ja sõdima. Näiteks teemal, kes nägi sünnitusel kõige rohkem verd ja kakat.

Vete äratulek on pööraselt naljakas

Naisel algavad tuhud ja tunni aja pärast neab ta seda päeva, mil sinuga kohtus. ja viimane asi, mida sa teha tahad, on tema üle naerda. Aga see kipub olema naljakas: veed võivad vallanduda takso tagaistmel peerule sarnaneva trompetinoodina või pritsida märjaks vastasseina. Sinu naer on meeldetuletus selle kohta, et ükskõik kui lähedal on mees isakssaamisele, on ta enda sisemuses ise igavesti laps.

Sa ei tunne end iial rohkem kasutuna