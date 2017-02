Hispaania suuruselt teine linn Barcelona on Hispaania üks kõige tähtsamaid turismimagneteid. Turistid armastavad Barcelonat paljudel erinevatel põhjustel. Nende seas on aga olulisel kohal katalaani geniaalse arhitekti Antoni Gaudí looming, kirjutab Reisiguru.

Barcelonas ja selle ümbruses asuvast Antoni Gaudí loomingust kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse osa Sagrada Familia kirikust, Güelli park, Casa Milà, Casa Batlló, Casa Vicens, Palau Güell, osa Colònia Güell’i kirikust.

Barcelona kõige tuntum ehitis ja linna sümbol on Antoni Gaudí poolt projekteeritud Sagrada Família kirik. Selle unikaalse, maailma ühe tähtsama modernse arhitektuuri näite projekteerimisega tegeles kuulus arhitekt 1884. aastast kuni oma surmani. Oma elu viimased 15 aastat pühendas Antoni Gaudí ainult Sagrada Família kirikule, olles erak ja ka elades paljuski kirikus. Sagrada Família (täpsemalt katalaani keeles Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família ehk Püha perekonna basiilika ja patulunastuse tempel) suure katoliikliku kiriku ehitus algas 1882.a. Kirikut on sellest ajast alates vaheaegadega ehitatud praeguse ajani välja. 1926.aastal maeti kiriku krüpti Antoni Gaudí ise. 2010.aastal pühitses Sagrada Família kiriku sisse paavst Benedictus XVI.

(PantherMedia / Scanpix)

Eeldatavasti valmib kirik lõplikult aastal 2026 ehk kuulsa arhitekti 100. surma-aastapäevaks. Praeguseks ajaks on kirikust lõplikult valminud näiteks kaheksa torni, krüpt, põhjapoolne ja lõunapoolne portaal. Valmides saab kirikul torne olema 18. Neist 12 pühendatakse Jeesuse jüngritele, neli evangelistidele, üks Neitsi Maarjale ja keskne 170 m kõrgune torn Jeesus Kristusele. Kirikul on kolm sissepääsu, mis kannavad sümboolseid nimesid „au“ (hoone lõunaküljel), „Kristuse kannatused“ (lääneküljel) ja „Kristuse sünd“ (idaküljel). Sagrada Família teevad unikaalseks ja visuaalselt meeliköitvaks ühest küljest väga omanäoline üldine väljanägemine, kuid teisalt tohutu suur detailide rohkus.

(PantherMedia / Scanpix)

Barcelonas asuv Güelli park on kaugelt enam kui park. See on unikaalne sümbioos looduskeskkonna ja arhitektuuri ühendamisest. Parki külastades võib kogeda imetabast rahu – emotsioone, mida väikesest linnapargist on raske oodata. Ka Güelli park on kujunenud Barcelona üheks oluliseks sümboliks. Pargi rajamist alustati 1900.aastal, mil krahv Eusebi Güell ostis omale suure nõlval paikneva maa-ala ja palus Gaudíl sellest kujundaja rikastele mõeldud väikeste aedade linnaku.

Aedlinna rajamisest ei tulnud siiski midagi välja, sest rangete piirangutega alale ei tahtnud eriti keegi maad osta. See-eest rajati sinna park. Seal asub muuhulgas Gaudí majamuuseum.

Casa Milà on Barcelonas asuv väga omapärase, voolujoonelise ja justkui lainetava arhitektuuriga korterelamu ja büroohoone, mis ehitati aastatel 1905– 1907. Hoone, mida kaasajal peetakse moodsa arhitektuuri meistriteoseks, oli ehitamisjärgselt peaaegu et põlu all.

Seda peeti väga inetuks ja kutsuti nimega La Pedrera (kivimurd). Kompleksi üks korteritest on kaasajal vaatamiseks avatud külalistele. Lisaks on hoones väike Gaudí tööde näitus. Hoone katusel on omapärane terrass, mille skulptuuritaolised korstnad moodustavad justkui tehismetsa. Katusel asuvatelt vaateplatvormidelt avaneb huvitav vaade Barcelonale. Mitte vähemhuvitavad on ka Gaudí poolt projekteeritud teised hooned, mis asuvad Barcelonas või selle ümbruses.

