"Troonide mängu" kuuenda hooaja eepilisest viimasest osast on möödas kuus pikka ja külma kuud, kirjutab Thrillist. Ja kuna tänini pole teada, millal läheb eetrisse seitsmes hooaeg, siis peavad fännid oma ootusärevust joogiga taltsutama. Ommegangi pruulikoja teatel on müügile jõudmas uus "Troonide mängu" teemaline õlu: kuldne ale nimega Bend the Knee (tõlkes: painuta põlve, kummarda kuninga ees).

9-kraadine Belgia stiilis õlu tuleb välja kolmes kolmveerandliitrises pudelis, millel on vastavalt Starkide, Targaryenide ja Lannisteride klannimärgid. Poelettidele peaks jook jõudma USA mälestuspäeval ehk maikuu lõpus. Thrillist märgib, et ooteaeg võib tunduda liiga pikk, aga vähemasti saab George R.R. Martin selle kolme kuuga toota pool lehekülge uut teksti.

Tegu on kaheksanda õllega, mis Ommegangi pruulikoda koostöös HBO-ga välja annab. 2013. aastal pruuliti esimesena blonde ale Iron Throne (Raudtroon). Pärast seda on fännid saanud mekkida selliseid õllesid nagu Take the Black Stout (stout), Three-Eyed Raven (saison) Valar Dohaeris (tripel ale).

Joffrey-nimelist gose't pole välja antud – ilmselt sellepärast, et keegi poleks seda joonud.