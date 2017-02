Nii on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" küsinud (küll tomahoogi kohta) OzrowO.

"Käisin eelmisel suvel kirveviskamise õpitoas," asub oma tarkusi jagama Boredgamelad. "Hästi visatud kirves pöörleb alati kindla arvu kordi, kui see visatakse kindla vahemaa tagant ja kindla jõuga. Kui nendelt kindlatelt distantsidelt erinevaid visketüüpe harjutada, siis suudab kogenud viskaja panna iga viske tabama.

Erinevad vahemaad eeldavad erinevaid visketüüpe, mis põhinevad pöörete arvul. Näiteks: kui seisan märklauast seitsme sammu kaugusel, siis viskaksin kirve nii, et selle tera osutab ettepoole (kirve teeb ühe pöörde ja maandub, käepide allpool). Kui liiguksin umbes 12 sammu peale, siis peaksin kirvest viskama nii, et tera osutab tahapoole – sest see teeks sellelt distantsilt poolteist pööret ja kirves maanduks nii, et käepide osutab üles.

Märklaua püsivalt tabamine kaugemalt kui see distants (kahe pöörde oma) oli raske."