Olgem ausad: paarikesed muutuvad aja jooksul seksi algatamises laisemaks, kirjutab Lifehackeri naisautor. Kes poleks püüdnud partnerit voodisse saada teda kohmakalt kobama asudes või purtsatades välja "mu meelest me pole seda ammu teinud, äkki võiks?"? See on metsikult isikupäratu. Rääkigem sellest, kuidas meelitada kaaslast seksile nii, et ta ka päriselt sellega kaasa tuleks. Mõtle asjadele, mis varem on töötanud Meenuta nelja-viit kõige kuumemat kogemust oma partneriga ja siis püüa leida ühine joon selles, kuidas need alguse said. Kas näiteks teineteise kõditamisest ja naermisest või oli nende kõigi algus aeglane ja sensuaalne?

Tee kompliment

"Su tagumik näeb neis pükstes nii pööraselt ilus välja, et ma tahaksin väga seda puudutada." "Kui sa duši alt tuled, siis mulle tundub, et kaotan kohe enesekontrolli." "Ma ei suuda uskuda, kui õnnelik ma olen, et saan sind iga päev vaadata." Aita partneril lõõgastuda Et seksiks piisavalt erutuda, peavad paljud inimesed eelnevalt lõõgastuma. Paku, et lased kaaslasele vanni vee või küsi lihtsalt, et kuidas saaksid tema eest hoolt kanda. Õrrita Õrn oma plaanidest teadaandmine võib olla väga kuum. Te mõlemad saate nii ka vaimselt seksiks valmistuda. Näiteks saada kaaslasele päeval tekstsõnum: "Ma kannan täna seda pesu, mis sulle meeldib, näeme õhtul". Te võite venitada seksi algatamisega ka terve päeva, vahetades põgusaid suudlusi ja tähendusrikkaid puudutusi. Vali sentimentaalne tee Too seksi algatamisse sisse oma lemmikumaid seksuaalseid mälestusi. Näiteks meenuta teie viimast puhkust, kus te terve päeva voodist välja ei tulnud ja küsi, kas te ei võiks seda ehk korrata. Keera kuumust juurde Kui suhte varajasemas faasis on seksini viivad hetked pööraselt erootilised, siis aja jooksul kipub intensiivsus hääbuma. Püüa neid hetki tagasi tuua. Ehk oled sa unustanud, kui erutavalt partnerile mõjub, kui sa teda selja tagant kaelale suudled. Meenuta seda korda teisel kohtingul, kui sa ta vastu ust lükkasid ja siis teda suudlesid, kuni te mõlemad riideid seljast kiskuma hakkasite. Ole mänguline