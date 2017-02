Turistide seas väga hinnatud Tai kuurort Pattaya asub pealinnast Bangkokist umbes 90 kilomeetri kaugusel ja püsielanikke on seal umbes 110 000. Koos turistidega (keda aastas kokku üle kuue miljoni) on linnas viibivate inimeste hulk palju suurem, kirjutab Reisiguru.

Pattaya kuulsaim huviväärsus seondub randade ja merega. Pattaya peamine rand kannab nime Hat Pattaya (Pattaya rand). See 3 kilomeetri pikkune sageli ülerahvastatud rand on paralleelne linna keskusega. Selle rannaga piirneval Ranna tänaval (Thanon Hat Pattaya) on hulgaliselt majutusasutusi, söögikohti, baare, kaupluseid, ööklubisid ja muid turistidele suunatud atraktsioone.

Piirkonna teine rand asub linna lõunaservas ja kannab nime Jomtien. See rand on populaarsem lastega puhkajate seas, sest piirkond on oluliselt vaiksem kui Pattaya ranna ümbrus. Samal ajal on Jomtien populaarne veespordi harrastajate seas. Jomtienis on ka väike lõbustuspark. Kolmas laiemalt tuntud rand kannab nime Hat Wong Phra Chan. See ühe kilomeetri pikkune rand asub Hat Pattayast mitte kaugel põhja pool ja on üldjuhul vähem ülerahvastatud kui Hat Pattaya. Tuleb arvestada, et Pattaya piirkonna kõikide randade liivariba on väga kitsas.

Pattaya ei ole huvipakkuv kaugeltki ainult rannamõnude nautijatele. Piirkonna olulisteks huviväärsusteks on ka mitu lõbustus- või teemaparki, loomaaiad (Pattaya krokodillide farm, Sri Racha tiigrite park, Elevantide küla jne), botaanikaaiad (Siriporn orhideede aed kesklinnas, Nong Nooch troopiliste taimede botaanikaaed kahel ruutkilomeetril umbes 15 kilomeetri kaugusel Pattayast), huvitavad muuseumid jne.

(PantherMedia / Scanpix)

Pattaya veealuse maailma teemapargis pole võimalus mitte üksnes näha haisid, raisid ja teisi vees elutsejaid, kes on omased Tai lahele, vaid ka koos haide ja raidega ujuda! Need, kes haide ja raide lähedust kardavad, võivad teemapargis ujumiseks valida korallide reservuaari. Samas võib veealust maailma imetleda ka ilma ujuma minemata. Veealuse maailma teemapargi külastamine maksab täiskasvanule 500 baati (umbes 13 eurot) ja 90–130 cm pikkusele lapsele 300 baati. Alla 90 cm pikkuste laste jaoks on külastamine tasuta. Ujuma saab mina eritasu eest.

Pattaya õhutemperatuurid on aastaringselt väga sarnased. Päevane keskmine maksimumtemperatuur on 30–33 °C ja öine keskmine miinimumtemperatuur on 22,5–26,5°C. Kõige külmem on detsembris ja jaanuaris ning kõige soojem on aprillis ja mais.

